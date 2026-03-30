Una fuerte emergencia se registró en Melgar, Tolima, durante la madrugada de este lunes, luego de intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de varias quebradas y generaron inundaciones en distintos sectores del municipio.
La directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, confirmó que la situación comenzó a reportarse hacia las 2:30 a. m., cuando los organismos de socorro alertaron sobre afectaciones en varios barrios.
“Efectivamente sobre las 2:30 de la mañana comenzamos a recibir los reportes inicialmente en nuestro centro de monitoreo donde los organismos de socorro hacían los diferentes reportes en diferentes barrios, también por parte del alcalde”, señaló.
Según el balance preliminar, la inundación fue más fuerte que las registradas anteriormente en marzo y afectó sectores como Cristales, El Galán, Sicomoro, Icacal, Cámbulos, Villas de Melgar, Carolina Park, Alameda, Villa Carmenza y Las Vegas.
Desbordamientos y daños en varios sectores
La emergencia se originó principalmente por el desbordamiento de la quebrada La Melgara, aunque también se reportaron crecientes en otras fuentes hídricas del municipio.
“Fue una inundación bastante fuerte comparada con las anteriores que ha sucedido en el mes de marzo (...) no solamente hubo el desbordamiento de la quebrada de la Melgara, sino también de las otras quebradas que atraviesan el municipio”, explicó Mayorquín.
Imágenes difundidas muestran vehículos arrastrados por la corriente, incluyendo carros y motocicletas, lo que evidencia la magnitud de la emergencia.
Las autoridades informaron que, aunque el nivel del agua ya descendió, las labores ahora se concentran en la limpieza de vías y recuperación de espacios afectados. Para ello, cerca de 40 personas entre organismos de socorro, Policía y Ejército fueron desplegadas en la zona.
Además, desde Tolemaida se enviará maquinaria como minicargadores y retroexcavadoras para acelerar los trabajos de remoción de lodo y escombros.
Medidas y recomendaciones ante la emergencia
Entretanto, el alcalde de Melgar, Francisco Bermúdez, lideró la atención en los puntos críticos desde las primeras horas de la emergencia.
“En horas de la madrugada se presentó el desbordamiento de la quebrada La Melgara, generando afectaciones en diferentes sectores de nuestro municipio”, indicó la administración municipal.
Asimismo, se anunció la suspensión temporal de los servicios en la Secretaría de Movilidad debido a daños en la infraestructura eléctrica ocasionados por las lluvias.
“Se suspende la atención al público y todos los trámites administrativos de manera presencial y virtual hasta nueva orden”, informó la Alcaldía, al tiempo que equipos técnicos evalúan los daños para restablecer el servicio.
Ante la magnitud de la situación, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, convocó un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para coordinar la atención a los afectados.
Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar actividades en ríos y quebradas, especialmente en zonas como el río Coello, el Combeima y el Saldaña, debido al aumento del riesgo por la temporada de lluvias.