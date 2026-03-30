Desbordamientos y daños en varios sectores

La emergencia se originó principalmente por el desbordamiento de la quebrada La Melgara, aunque también se reportaron crecientes en otras fuentes hídricas del municipio.

“Fue una inundación bastante fuerte comparada con las anteriores que ha sucedido en el mes de marzo (...) no solamente hubo el desbordamiento de la quebrada de la Melgara, sino también de las otras quebradas que atraviesan el municipio”, explicó Mayorquín.

Imágenes difundidas muestran vehículos arrastrados por la corriente, incluyendo carros y motocicletas, lo que evidencia la magnitud de la emergencia.

Las autoridades informaron que, aunque el nivel del agua ya descendió, las labores ahora se concentran en la limpieza de vías y recuperación de espacios afectados. Para ello, cerca de 40 personas entre organismos de socorro, Policía y Ejército fueron desplegadas en la zona.

Además, desde Tolemaida se enviará maquinaria como minicargadores y retroexcavadoras para acelerar los trabajos de remoción de lodo y escombros.

Medidas y recomendaciones ante la emergencia

Entretanto, el alcalde de Melgar, Francisco Bermúdez, lideró la atención en los puntos críticos desde las primeras horas de la emergencia.

“En horas de la madrugada se presentó el desbordamiento de la quebrada La Melgara, generando afectaciones en diferentes sectores de nuestro municipio”, indicó la administración municipal.

Asimismo, se anunció la suspensión temporal de los servicios en la Secretaría de Movilidad debido a daños en la infraestructura eléctrica ocasionados por las lluvias.

“Se suspende la atención al público y todos los trámites administrativos de manera presencial y virtual hasta nueva orden”, informó la Alcaldía, al tiempo que equipos técnicos evalúan los daños para restablecer el servicio.

Ante la magnitud de la situación, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, convocó un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo para coordinar la atención a los afectados.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar actividades en ríos y quebradas, especialmente en zonas como el río Coello, el Combeima y el Saldaña, debido al aumento del riesgo por la temporada de lluvias.