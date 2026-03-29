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Barranquilla entregó 12.000 plántulas en Domingo de Ramos

Dom, 29/03/2026 - 14:44
Barranquilla promovió un Domingo de Ramos sostenible con entrega de plántulas y operativos contra la palma de cera.
plántulas-Barranquilla-Domingo-Ramos
Créditos:
Alcaldía de Barranquilla

Barranquilla vivió un Domingo de Ramos con enfoque ambiental tras la entrega de 12.000 plántulas y semillas de árboles nativos en distintos puntos de la ciudad, como alternativa al uso de palma de cera.

La jornada, liderada por la Alcaldía Distrital a través de Barranquilla Verde, se desarrolló en las cinco localidades, donde equipos técnicos y pedagógicos sensibilizaron a la ciudadanía sobre la importancia de proteger los ecosistemas durante la Semana Santa.

Durante la actividad, también se entregaron semillas para que las familias puedan sembrar en sus hogares y contribuir a la huella verde de la ciudad, promoviendo prácticas sostenibles en medio de la tradición religiosa.

Vea también: Domingo de Ramos en Cali combinará tradición, ambiente y cultura

De manera paralela, y en articulación con la Policía Ambiental, se realizaron operativos de control que permitieron la incautación de 2.650 cogollos de palma de cera, una especie en riesgo y cuyo uso está restringido.

El director de Barranquilla Verde, Joaquín Buitrago, destacó la importancia de generar conciencia ciudadana: “La idea es promover alternativas sostenibles y seguir cuidando nuestro medio ambiente”.

La administración distrital reiteró que este tipo de iniciativas buscan generar cambios culturales a largo plazo, en los que la tradición y la protección del entorno puedan coexistir de manera responsable.

Barranquilla apuesta así por una Semana Santa más sostenible, en la que las prácticas religiosas se alineen con el cuidado del medioambiente.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
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