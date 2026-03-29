Barranquilla vivió un Domingo de Ramos con enfoque ambiental tras la entrega de 12.000 plántulas y semillas de árboles nativos en distintos puntos de la ciudad, como alternativa al uso de palma de cera.

La jornada, liderada por la Alcaldía Distrital a través de Barranquilla Verde, se desarrolló en las cinco localidades, donde equipos técnicos y pedagógicos sensibilizaron a la ciudadanía sobre la importancia de proteger los ecosistemas durante la Semana Santa.

Durante la actividad, también se entregaron semillas para que las familias puedan sembrar en sus hogares y contribuir a la huella verde de la ciudad, promoviendo prácticas sostenibles en medio de la tradición religiosa.

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De manera paralela, y en articulación con la Policía Ambiental, se realizaron operativos de control que permitieron la incautación de 2.650 cogollos de palma de cera, una especie en riesgo y cuyo uso está restringido.

El director de Barranquilla Verde, Joaquín Buitrago, destacó la importancia de generar conciencia ciudadana: “La idea es promover alternativas sostenibles y seguir cuidando nuestro medio ambiente”.

La administración distrital reiteró que este tipo de iniciativas buscan generar cambios culturales a largo plazo, en los que la tradición y la protección del entorno puedan coexistir de manera responsable.

Barranquilla apuesta así por una Semana Santa más sostenible, en la que las prácticas religiosas se alineen con el cuidado del medioambiente.