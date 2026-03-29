Jessica Cediel se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales tras manifestar su apoyo, una vez más, a la senadora Paloma Valencia, una de las principales figuras del Centro Democrático y actual candidata presidencial.
El pronunciamiento tuvo lugar durante una actividad política en Armenia, donde la presentadora participó en espacios de campaña, marcando así una postura pública en un momento clave para el panorama electoral colombiano.
¿Qué dijo Jessica Cediel sobre Paloma Valencia?
Durante su intervención, Jessica Cediel no dudó en expresar su afinidad tanto con la ideología del partido como con la figura de la senadora.
“Creo en el partido, me gusta la ideología de Paloma, es súper bonito estar aquí haciendo campaña”, afirmó la bogotana, dejando clara su posición frente a sus seguidores y al público en general.
Sus declaraciones se dan en un contexto en el que diferentes sectores políticos comienzan a movilizarse de cara a las próximas elecciones, lo que ha intensificado el debate público.
Reacciones en redes sociales: apoyo y críticas
Como suele ocurrir cuando figuras del entretenimiento se pronuncian sobre temas políticos, las reacciones no se hicieron esperar.
Por un lado, algunos usuarios respaldaron la decisión de Cediel de participar activamente en política y expresar sus convicciones. Por otro, surgieron críticas que cuestionan el papel de las celebridades en escenarios políticos y su posible influencia en la opinión pública.
La discusión se trasladó rápidamente a plataformas digitales, donde el tema se volvió tendencia, evidenciando la polarización que caracteriza el debate político actual.