Jessica Cediel se convirtió nuevamente en tendencia en redes sociales tras manifestar su apoyo, una vez más, a la senadora Paloma Valencia, una de las principales figuras del Centro Democrático y actual candidata presidencial.

El pronunciamiento tuvo lugar durante una actividad política en Armenia, donde la presentadora participó en espacios de campaña, marcando así una postura pública en un momento clave para el panorama electoral colombiano.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre Paloma Valencia?

Durante su intervención, Jessica Cediel no dudó en expresar su afinidad tanto con la ideología del partido como con la figura de la senadora.

“Creo en el partido, me gusta la ideología de Paloma, es súper bonito estar aquí haciendo campaña”, afirmó la bogotana, dejando clara su posición frente a sus seguidores y al público en general.