Cali dará inicio a la Semana Santa con una jornada que integra tradición religiosa, cultura y acciones ambientales en distintos puntos de la ciudad este Domingo de Ramos.

Uno de los ejes principales será la estrategia liderada por el DAGMA, que realizará una jornada de entrega de plantas ornamentales como alternativa al uso de palma de cera, con el objetivo de proteger los ecosistemas y promover prácticas sostenibles.

La actividad comenzará desde las 7:00 de la mañana en cuatro iglesias: la parroquia Cristo Resucitado, la Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, la iglesia Señora de la Asunción y la iglesia San Juan Pablo II.

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Además de la conmemoración religiosa, la ciudad contará con una agenda cultural gratuita en el marco del Festival de Música Clásica. Entre los eventos destacados está la presentación del grupo Aviva Gospel, programada para las 5:00 de la tarde en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

En paralelo, las autoridades reforzarán las medidas de seguridad y prevención ante la alta afluencia de personas. Se instalará un Puesto de Mando Unificado en el sector del río Pance, con el fin de coordinar la respuesta de organismos de socorro y entidades distritales.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones, evitar zonas no autorizadas en ríos y cerros, mantenerse hidratados y estar atentos a cambios en las condiciones climáticas.

Cali inicia así la Semana Mayor con una apuesta que combina tradición, cultura y sostenibilidad, en medio de un despliegue institucional para garantizar la seguridad de propios y visitantes.