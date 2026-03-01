A solo unas horas de Bogotá, el Meta se abre paso como uno de los destinos más atractivos para esta Semana Santa, con una propuesta que va más allá de lo tradicional: combina naturaleza, cultura llanera y experiencias de fe en un solo viaje.

La apuesta no es solo religiosa. El departamento propone una experiencia completa, donde se puede pasar de un concierto de música sacra a una ruta de café, o de un espacio de recogimiento a planes de turismo rural y familiar.

Uno de los eventos centrales será el Concierto de Música Sacra con la Filarmónica del Meta, el viernes 3 de abril en la Catedral de Villavicencio, pensado como un espacio de conexión espiritual en medio de la agenda cultural.

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También habrá actividades que conectan la tradición con el territorio, como la jornada “Siembra vida”, en la que se sembrarán cerca de 300 árboles en el Parque Las Malocas, un gesto simbólico que mezcla medio ambiente y espiritualidad.

La oferta incluye espacios como la feria “Emprender con Fe”, donde se reúnen emprendimientos locales alrededor de la tradición religiosa, y lugares como el Museo del Papa, que revive la visita de Francisco a la ciudad y estará abierto al público de forma gratuita.

Pero más allá de la Semana Santa, el Meta quiere consolidarse como un destino integral. Experiencias como la Ruta del Café y el Cacao, el agroturismo en municipios cercanos y parques como Los Ocarros o Tiuma Park amplían la oferta para quienes buscan algo más que descanso.

La programación arranca desde días previos, con eventos como el Concierto de Bandolas en San Martín, que conecta con las raíces culturales del llano y marca el inicio de la temporada.

En un momento en el que los viajeros buscan planes cercanos, auténticos y con identidad, el Meta se posiciona como una opción que mezcla todo: desconexión, cultura y naturaleza, sin ir demasiado lejos.