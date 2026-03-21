El departamento del Meta avanza en la preparación del 58° Torneo Internacional del Joropo, que se realizará del 13 al 17 de agosto en Villavicencio, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país.

Este encuentro reunirá a exponentes de los Llanos colombo-venezolanos en torno a la música, la danza y la composición llanera, reafirmando a Villavicencio como capital del joropo y epicentro de una tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Con más de seis décadas de historia, el torneo, inspirado desde 1962 por el legado de Miguel Ángel Martín, se ha consolidado como un escenario que integra tradición e innovación, con una programación que abarca desde el Joropo Académico hasta el Festival Internacional de Cine “Pele el Ojo”.

Joropódromo y agenda cultural

Uno de los eventos centrales será el Joropódromo, que este año celebra 25 años y contará con la participación de más de 3.000 bailadores organizados en más de 200 grupos.

El recorrido se realizará por las principales vías de la ciudad, desde la Avenida 40 hasta el Hotel Estelar, en una puesta en escena que reúne a participantes desde los 7 años hasta adultos mayores, con enfoque incluyente.

Además, el Concurso de Música y Danza Miguel Ángel Martín reunirá talentos en 17 modalidades, incluyendo categorías para mujeres y la participación de copleros y copleras, fortaleciendo el carácter nacional e internacional del evento.

Homenaje y apuesta cultural del Meta

La gobernadora Rafaela Cortés Zambrano anunció que el artista llanero Jhon Onofre será el homenajeado de esta edición.

El reconocimiento destaca su trayectoria y su capacidad de conectar el joropo con nuevas generaciones, llevando este género a escenarios internacionales sin perder su esencia.

También impulsa otras iniciativas culturales, como la reciente declaratoria de las carretillas frutícolas de Lejanías como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Esta estrategia, señala la administradción departamental busca posicionar al Meta como un destino turístico cultural, con una oferta basada en la música, la gastronomía, las tradiciones y la riqueza natural de la Orinoquía.