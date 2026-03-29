El caso judicial que involucra a la familia de Greeicy Rendón sigue generando atención en Colombia. En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles sobre el juicio contra Luis Alberto Rendón, padre de la artista, señalado como presunto coautor de un grave caso de tortura y secuestro agravado.

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Condena a responsables materiales y nuevo juicio

El proceso toma fuerza luego de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitiera un fallo condenatorio contra Armel Ospina, Brandon Cruz, Gélder Cárdenas, Geovanny Hernández y Kevin Sánchez, quienes fueron hallados responsables del delito de tortura contra dos trabajadores.

Según las investigaciones, estas personas habrían participado en los hechos ocurridos tras el supuesto robo de 1.500 millones de pesos en la finca de la pareja de artistas, un caso que se remonta al año 2023.

Ahora, la atención se centra en el juicio contra Luis Alberto Rendón, quien habría tenido un rol determinante en los hechos.

Fiscalía presenta 33 pruebas contra el padre de la cantante

La Fiscalía General de la Nación reveló el escrito de acusación contra Rendón, en el que se incluyen 33 pruebas que buscan demostrar su presunta responsabilidad como coautor.

El material probatorio está compuesto por:

18 pruebas documentales

11 testimonios

4 informes periciales

De acuerdo con el ente acusador, estas evidencias apuntan a que el padre de la cantante tenía conocimiento de los actos de violencia a los que serían sometidas las víctimas.

Durante la audiencia más reciente, el fiscal del caso aseguró que Rendón “actuó dolosamente”, al ser consciente de las agresiones físicas y psicológicas infligidas a los trabajadores.

Señalamientos por tortura y secuestro agravado

La Fiscalía ya imputó a Luis Alberto Rendón por los delitos de tortura y secuestro agravado, cargos que agravan la situación judicial del implicado.

Además, en medio del proceso también ha sido mencionada Lucy Ceballos, madre de la artista, quien presuntamente habría estado presente en el lugar donde se exigió la confesión del supuesto robo, aunque su situación jurídica aún no está definida.

Víctimas piden ampliar la investigación

Mientras se espera la sentencia definitiva contra los autores materiales ya condenados, las víctimas han solicitado que Lucy Ceballos sea vinculada formalmente al proceso penal.

El caso ha generado controversia tanto por la gravedad de los hechos como por la cercanía de los implicados con figuras públicas del entretenimiento, lo que ha intensificado el interés mediático.

El juicio contra el padre de Greeicy Rendón continúa en curso y se espera que en las próximas audiencias se conozcan más detalles sobre las pruebas presentadas por la Fiscalía.