¿Luisa Fernanda W llegará al altar embarazada?

Actualmente, la pareja tiene dos hijos: Máximo, nacido en 2020, y Domenic, en 2022. Según la antioqueña, mantener una cercanía de edades es un factor importante al momento de tomar la decisión.

Vientre de alquiler: una opción que genera debate

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la posibilidad de recurrir a un vientre de alquiler, especialmente si la pareja decide buscar una niña.

Luisa Fernanda W explicó que, en caso de un embarazo natural, el resultado sería incierto. Sin embargo, optar por un proceso asistido para elegir el sexo del bebé implicaría un procedimiento más complejo y prolongado.

“Para encargar otro es a la de Dios… pero para hacer la niña toca literal mandarla a hacer”, afirmó, dejando ver que ha investigado sobre estas alternativas, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva.

Reacciones divididas en redes sociales

Como suele ocurrir con este tipo de anuncios, las declaraciones de la influenciadora generaron opiniones encontradas.

Algunos seguidores apoyaron la idea de un tercer hijo y celebraron la posibilidad de que la familia crezca. Otros, en cambio, recomendaron a la pareja disfrutar la etapa actual con sus dos hijos antes de tomar una decisión.

Fiel a su estilo cercano, Luisa Fernanda W decidió involucrar a su comunidad digital, pidiendo consejos y opiniones sobre este importante paso en su vida personal.

Una relación consolidada y planes de boda

La relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno lleva cerca de siete años y se ha consolidado como una de las más seguidas en el entretenimiento colombiano.

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Además de hablar sobre la posibilidad de un nuevo integrante en la familia, la pareja también avanza en los preparativos de su boda, luego de comprometerse en Dubái en octubre de 2023.

Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier anuncio, ya sea sobre un posible embarazo o sobre los detalles del esperado matrimonio.