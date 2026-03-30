Antioquia puso en marcha un plan especial para proteger la fauna y la flora silvestre durante la Semana Santa en Antioquia, una temporada en la que históricamente aumentan el tráfico ilegal de especies y las prácticas que afectan los ecosistemas.

La estrategia, liderada por la Gobernación en articulación con autoridades ambientales y la Policía, incluye operativos de control y campañas pedagógicas en puntos de alta movilidad como terminales, aeropuertos y destinos turísticos.

Las acciones se desarrollan en el marco de la campaña “Compasión por la vida silvestre”, con la que se busca generar conciencia sobre los riesgos de prácticas como la compra de animales silvestres, el consumo de carne de monte y el uso de especies vegetales en celebraciones religiosas.

Las autoridades advirtieron que estas conductas representan una amenaza directa para la biodiversidad, por lo que hicieron un llamado a vivir la Semana Santa de manera responsable.

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Entre las principales recomendaciones está evitar la compra, venta o tenencia de fauna silvestre, no tomarse fotografías con estos animales ni alimentarlos, ya que esto altera su comportamiento natural.

También pidieron precaución en las vías del departamento, donde hay alta presencia de fauna, para evitar atropellamientos y afectaciones a las especies.

En el caso de la flora, reiteraron la importancia de no utilizar palma de cera durante las celebraciones religiosas y optar por alternativas sostenibles.

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Las autoridades invitaron además a reportar cualquier caso de tráfico ilegal de fauna o flora a la línea 123 de la Policía Nacional.