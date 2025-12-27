El oriente de Cali amaneció bajo un fuerte despliegue de seguridad luego de un atentado con una granada de fragmentación que generó pánico entre los habitantes del barrio Marroquín I. El ataque ocurrió en la Transversal 103 con Diagonal 26P, donde un artefacto explosivo fue lanzado contra un establecimiento comercial, alterando la tranquilidad de la zona.
De acuerdo con las autoridades, la explosión dejó cuatro personas heridas, entre ellas un taxista que se encontraba en el lugar dejando a unos pasajeros. Las otras tres víctimas, que se movilizaban en el mismo vehículo, así como un transeúnte, resultaron afectadas por las esquirlas. Además, algunos menores de edad presentaron afectaciones producto de la onda expansiva.
El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que una patrulla realizaba labores de control y verificación de antecedentes cuando ocurrió la detonación. “La granada explota cerca de un taxi, lo que ocasiona lesiones a cuatro personas. Presentan esquirlas en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladadas a centros asistenciales”, señaló el oficial.
Tras el atentado, las autoridades activaron un plan candado en distintos puntos de la ciudad y avanzan en la revisión de cámaras de seguridad y en la recolección de información que permita esclarecer lo sucedido. Como parte de las acciones para dar con los responsables, el Distrito anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien suministre datos que conduzcan a su identificación y captura.
Por su parte, la Personería de Cali rechazó el ataque mediante un comunicado oficial, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y pidió celeridad en las investigaciones para que este hecho violento no quede en la impunidad.