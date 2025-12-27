El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que una patrulla realizaba labores de control y verificación de antecedentes cuando ocurrió la detonación. “La granada explota cerca de un taxi, lo que ocasiona lesiones a cuatro personas. Presentan esquirlas en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladadas a centros asistenciales”, señaló el oficial.

Tras el atentado, las autoridades activaron un plan candado en distintos puntos de la ciudad y avanzan en la revisión de cámaras de seguridad y en la recolección de información que permita esclarecer lo sucedido. Como parte de las acciones para dar con los responsables, el Distrito anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien suministre datos que conduzcan a su identificación y captura.

Por su parte, la Personería de Cali rechazó el ataque mediante un comunicado oficial, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y pidió celeridad en las investigaciones para que este hecho violento no quede en la impunidad.