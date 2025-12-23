Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Judicial dejó como saldo el asesinato del intendente Guillermo Martínez y un patrullero herido en el corregimiento La Balsa, en el departamento del Cauca. Los hechos se registraron mientras los uniformados adelantaban labores de investigación en la zona.

Tras la arremetida terrorista, la Policía Nacional confirmó el despliegue inmediato de capacidades de inteligencia e investigación, en coordinación con el Ejército Nacional, con el objetivo de identificar, ubicar y capturar a los responsables del crimen.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, condenó el atentado y envió un mensaje contundente a los responsables.