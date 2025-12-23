Inicio
Atentado en Cauca deja un intendente muerto y un policía herido

Mar, 23/12/2025 - 17:48
El ataque ocurrió en el corregimiento La Balsa, mientras una patrulla adelantaba labores de investigación. La Policía desplegó un operativo para dar con los responsables.
Intendente Guillermo Martínez
Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Judicial dejó como saldo el asesinato del intendente Guillermo Martínez y un patrullero herido en el corregimiento La Balsa, en el departamento del Cauca. Los hechos se registraron mientras los uniformados adelantaban labores de investigación en la zona.

Tras la arremetida terrorista, la Policía Nacional confirmó el despliegue inmediato de capacidades de inteligencia e investigación, en coordinación con el Ejército Nacional, con el objetivo de identificar, ubicar y capturar a los responsables del crimen.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, condenó el atentado y envió un mensaje contundente a los responsables.

El alto oficial aseguró que se activaron todos los recursos institucionales para esclarecer los hechos. “He dispuesto el despliegue inmediato de todas nuestras capacidades de inteligencia e investigación, en coordinación con el Ejército, para ubicar y capturar a los responsables. Este crimen no quedará impune”.

La Policía Nacional calificó el ataque como una grave violación a los derechos humanos y un atentado directo contra la institucionalidad y la convivencia ciudadana. Asimismo, reiteró su compromiso de mantener la presencia y las acciones operativas en el Cauca para garantizar la seguridad de la población.

Finalmente, el general Rincón expresó su solidaridad con la familia del intendente asesinado y con la comunidad policial. “Atacar a un policía es atentar contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de Colombia. Como director de la Policía Nacional de Colombia, reafirmo nuestro compromiso indeclinable con el Cauca y con el país: seguiremos actuando con decisión para proteger la vida y el orden”.

