En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía, con apoyo de la Alcaldía de Medellín, fueron capturadas dos mujeres señaladas de drogar y robar a ciudadanos extranjeros en el sector del parque Lleras, en El Poblado.

Las detenidas, de 19 y 34 años, fueron ubicadas tras labores de inteligencia y allanamientos en los barrios Caicedo y Villa Hermosa, en un golpe a una modalidad delictiva que venía afectando zonas turísticas de la ciudad.

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Así engañaban a sus víctimas

Según la investigación, las mujeres contactaban principalmente a extranjeros y acordaban encuentros bajo la fachada de servicios de compañía.

Luego los trasladaban a alojamientos turísticos donde, aprovechando el consumo de alcohol, les suministraban sustancias como clonazepam, provocando la pérdida de la conciencia.

En ese estado, las víctimas eran despojadas de pertenencias de alto valor, dinero en efectivo y dispositivos móviles. La afectación económica en uno de los casos supera los 30 millones de pesos.

Antecedentes y entorno criminal

Las capturadas ya registraban antecedentes judiciales por hurto agravado bajo la misma modalidad.

La mujer de 19 años tiene tres anotaciones en el sistema penal

La de 34 años cuenta con registros por hurto y porte ilegal de armas

Además, las autoridades evidenciaron vínculos familiares con estructuras criminales relacionadas con homicidio y hurto.

Elementos incautados y judicialización

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron celulares, documentos de identidad de otras mujeres, dinero en moneda extranjera y un arma de fuego.

Las dos mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso para definir su situación judicial.

Ofensiva contra redes que atacan a turistas

Las autoridades aseguraron que este resultado hace parte de una estrategia más amplia contra estructuras criminales que operan en el parque Lleras.

En la zona ya han sido golpeados grupos como ‘Las Barbies’, ‘Los Calvos’ y ‘The Ghetto’, dedicados a drogar, extorsionar y robar a extranjeros.

Estas acciones han permitido capturas, cierres de establecimientos y la incautación de dinero, armas y drogas, debilitando las finanzas de estas redes.