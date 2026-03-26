Cielo Rusinque salió oficialmente de la SIC

Se concretó la salida de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, luego de que el Gobierno aceptara oficialmente su renuncia tras el fallo del Consejo de Estado de Colombia que anuló su nombramiento. La decisión marca un nuevo episodio en el debate sobre los requisitos para ocupar altos cargos en el Estado.

La salida se produce días después de la sentencia del alto tribunal, que concluyó que Rusinque no cumplía con las condiciones legales exigidas al momento de su designación al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio. La ahora exfuncionaria cuestionó públicamente la decisión, argumentando diferencias en la interpretación jurídica sobre su formación académica y experiencia profesional.

En reemplazo, el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, designó como superintendente encargado a Diego Solano. El funcionario se desempeñaba como jefe de asesores de la entidad y era considerado una de las personas más cercanas a Rusinque dentro de la SIC.

El nombramiento de Solano busca garantizar continuidad administrativa mientras se define quién asumirá en propiedad el cargo. Sin embargo, su designación ocurre en medio de un contexto de discusión jurídica y política sobre los criterios que deben cumplir quienes aspiren a dirigir este tipo de entidades.

La salida de Rusinque coincide, además, con la expedición del Decreto 226 de 2026, mediante el cual el Gobierno modificó las condiciones para designar superintendentes. Entre los cambios se incluyen la reducción de los años de experiencia exigidos, la flexibilización de los requisitos académicos y la eliminación de la obligatoriedad de una convocatoria pública previa.

Estas modificaciones han generado cuestionamientos entre expertos y analistas, quienes advierten posibles impactos en los estándares de selección y en las recomendaciones adoptadas por Colombia en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Según estas voces, la flexibilización podría afectar la transparencia y meritocracia en la designación de altos funcionarios.

En paralelo, Rusinque ha rechazado de manera contundente el fallo que derivó en su salida. La exsuperintendente aseguró que hubo un “desbordamiento normativo” en la argumentación del Consejo de Estado, particularmente en lo relacionado con la validez de sus estudios en París.

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“Tan débil fue el análisis del Consejo de Estado que el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil decidió salvar su voto”, señaló Rusinque, al insistir en que nunca se logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo de su nombramiento.

Asimismo, criticó lo que consideró una deslegitimación de su título de maestría por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, al tiempo que defendió que la normativa vigente permite un plazo de dos años para la convalidación de títulos de posgrado obtenidos en el exterior.

Por ahora, con su salida formalizada, la atención se centra en la designación del nuevo superintendente en propiedad y en las implicaciones que podrían tener las nuevas reglas en ese proceso, en medio de un debate que sigue abierto sobre la idoneidad y los criterios de selección en la administración pública.