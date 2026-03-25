¿Qué pasará con la curul de Ciro Ramírez tras la condena?

La condena en primera instancia contra Ciro Ramírez reabrió una pregunta jurídica y política: si el senador del Centro Democrático pierde de inmediato su curul o si puede seguir ocupándola mientras apela. La respuesta corta es que la sentencia no produce un efecto automático e inmediato sobre el escaño, aunque su caso sigue atravesado por la figura de la silla vacía.

¿Qué decidió la Corte y qué no ha ocurrido todavía?

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este 25 de marzo de 2026 a Ciro Alejandro Ramírez Cortés por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La pena impuesta fue de 279 meses y 8 días de prisión, además de una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y una multa superior a 22.340 millones de pesos a valor de la época de los hechos. La Corte también negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.

Pero el punto clave está en otra frase del mismo comunicado: la Corte precisó que la privación de la libertad se producirá una vez la sentencia quede en firme. Eso significa que, por ahora, se trata de una condena apelable y no de una decisión ejecutoriada. Esa es la razón jurídica principal por la que no puede decirse, al menos todavía, que la curul quedó automáticamente vacante.

¿Por qué la curul no cambia de forma automática?

Aquí hay una confusión fácil. Mucha gente asume que una condena penal en primera instancia basta para sacar de inmediato a un congresista del Senado. No siempre. En este caso, el fallo todavía puede ser impugnado, y mientras no quede en firme, el efecto político e institucional sobre la curul no opera de manera automática. Por eso la discusión no es solo si fue condenado, sino en qué etapa procesal está la condena.

El otro elemento es que el caso ya venía marcado por la silla vacía. El artículo 134 de la Constitución establece que no podrán ser reemplazados los miembros de corporaciones públicas vinculados o condenados por delitos relacionados, entre otros, con la administración pública y la moralidad pública. Esa regla fue la que impidió que, cuando Ramírez estuvo suspendido y privado de la libertad, otro integrante de su lista ocupara temporalmente el escaño.

Dicho de otra forma: el debate no es solo si Ciro Ramírez sigue o no sigue. También es si el Centro Democrático puede recuperar esa silla con un reemplazo. Y ahí la respuesta sigue siendo desfavorable para el partido, porque la lógica de la silla vacía castiga no solo al elegido, sino también a la lista que lo llevó al Congreso.

¿Qué puede pasar ahora?

El escenario más probable en el corto plazo es este: Ramírez apela, la discusión judicial sigue abierta y, mientras eso ocurre, no hay un relevo automático del escaño. Si más adelante la sentencia queda en firme antes de que termine el actual periodo legislativo, la consecuencia práctica no sería el ingreso de otro senador del partido, sino que la curul podría mantenerse sin reemplazo por la misma regla constitucional.