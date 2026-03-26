Defensa de Hollman Morris responde a denuncias de presunto acoso sexual

El debate en torno al gerente de RTVC, Hollman Morris, sumó un nuevo capítulo este miércoles 25 de marzo de 2026, luego de que su defensa saliera a fijar una posición frente a las denuncias de presunto acoso sexual y laboral.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la abogada Claudia Cristancho explicó que decidió intervenir ante lo que considera una distorsión de los hechos, presentando varios puntos para aclarar la situación jurídica de su cliente.

De acuerdo con la jurista, hasta el momento Morris no ha sido sancionado en ningún ámbito, ni enfrenta procesos penales, disciplinarios o fiscales relacionados con las acusaciones.

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Cristancho también recordó que los señalamientos se hicieron públicos en enero de 2019, cuando Lina Marcela Castillo Nisperuza denunció presuntos hechos de acoso en medios de comunicación.

Señalan falta de acciones legales formales

Uno de los ejes del comunicado es que, según la defensa, las acusaciones no derivaron en denuncias ante autoridades judiciales. En ese sentido, enfatizó que los debates en redes sociales no reemplazan los mecanismos legales.

Frente a ese escenario, Morris decidió interponer una denuncia por injuria y calumnia, buscando proteger derechos como la honra, el buen nombre y la integridad familiar.

La defensa indicó que la Fiscalía General de la Nación adelantó el caso y presentó un escrito de acusación contra la denunciante, lo que permitió su avance formal en los tribunales.