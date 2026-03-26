Defensa de Hollman Morris responde a denuncias de presunto acoso sexual

El debate en torno al gerente de RTVC, Hollman Morris, sumó un nuevo capítulo este miércoles 25 de marzo de 2026, luego de que su defensa saliera a fijar una posición frente a las denuncias de presunto acoso sexual y laboral.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la abogada Claudia Cristancho explicó que decidió intervenir ante lo que considera una distorsión de los hechos, presentando varios puntos para aclarar la situación jurídica de su cliente.
De acuerdo con la jurista, hasta el momento Morris no ha sido sancionado en ningún ámbito, ni enfrenta procesos penales, disciplinarios o fiscales relacionados con las acusaciones.
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Cristancho también recordó que los señalamientos se hicieron públicos en enero de 2019, cuando Lina Marcela Castillo Nisperuza denunció presuntos hechos de acoso en medios de comunicación.
Señalan falta de acciones legales formales
Uno de los ejes del comunicado es que, según la defensa, las acusaciones no derivaron en denuncias ante autoridades judiciales. En ese sentido, enfatizó que los debates en redes sociales no reemplazan los mecanismos legales.
Frente a ese escenario, Morris decidió interponer una denuncia por injuria y calumnia, buscando proteger derechos como la honra, el buen nombre y la integridad familiar.
La defensa indicó que la Fiscalía General de la Nación adelantó el caso y presentó un escrito de acusación contra la denunciante, lo que permitió su avance formal en los tribunales.
Posteriormente, la juez del caso citó a juicio para el 18 de marzo de 2026. Según Cristancho, el proceso ha enfrentado dilaciones, atribuidas a actuaciones de la contraparte.
Antes del juicio, la defensa de la denunciante propuso una retractación que no fue aceptada por la autoridad judicial. Entre las razones, se indicó que no cumplía condiciones legales al ser condicionada y parcial.
Tras la decisión, se interpusieron recursos que fueron ratificados en primera instancia, lo que permitió que el proceso siga su curso.
Presión política y llamado a apartarlo del cargo
El caso también ha tenido repercusiones en el ámbito político. La bancada de mujeres del Pacto Histórico solicitó que Morris sea separado de su cargo en RTVC mientras avanzan las investigaciones.
Las congresistas plantearon esta medida como una acción preventiva para garantizar transparencia institucional y evitar posibles riesgos.
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Enfoque de género y claridad jurídica sobre las denuncias
En su pronunciamiento, la bancada destacó que el caso fue reasignado con enfoque de género y subrayó la necesidad de diferenciar las conductas denunciadas:
- El acoso sexual laboral, definido en la Ley 2365 de 2024
- El acoso laboral, contemplado en la Ley 1010 de 2006
Mientras el primero implica comportamientos de carácter sexual sin consentimiento, el segundo abarca prácticas como hostigamiento o persecución en el entorno de trabajo.
El comunicado concluye reiterando que la presunción de inocencia de Morris sigue vigente, en medio de un caso que continúa generando atención pública y debate político.