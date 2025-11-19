Inicio
La Fundación Cergui Art cada vez más cerca de la moda

Mié, 19/11/2025 - 16:23
Liany Certain, a la cabeza de la Cergui Art Fundación, visitó Baq Es Moda para participar en un conversatorio sobre moda y arte.
En la Fábrica de Cultura se vivió una de las jornadas más inspiradoras del segundo día de Baq es Moda, el programa de la Alcaldía de Barranquilla que impulsa el macro sector de la moda en el marco de Ixelmoda. Allí, la mecenas del arte Liany Certain, a través de su Cergui Art Fundación, lideró un espacio de diálogo y creatividad que destacó el papel del arte como motor de transformación.

“Desde Cergui Art Fundación participamos en un conversatorio que celebró el poder transformador del arte y su encuentro con la moda”, afirmó Certain, quien ha sido una de las voces más activas en la articulación entre estética, memoria y movimientos culturales.

Durante el encuentro, la fundación presentó La Caimana, una obra del artista español Demoartist, que será protagonista en 2026 al rendir homenaje a diez mujeres que destacan por su talento, liderazgo y compromiso. Según Certain, esta pieza cobra un sentido especial en el Caribe, región que inspira su simbolismo y su narrativa.

“Durante este evento presentamos ‘La Caimana’, una obra del artista español que en 2026 rendirá homenaje a diez mujeres que inspiran con su talento, liderazgo y compromiso”, señaló. Más tarde agregó: “Un símbolo de fuerza y libertad nacido desde el Caribe para reconocer a quienes hacen del arte un puente hacia el cambio”.

Con este diálogo entre moda, arte y territorio, Baq es Moda reafirma su propósito: impulsar escenarios donde la creatividad local se convierte en plataforma para el pensamiento y la innovación.

