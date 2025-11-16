Inicio
Michael Jackson hace historia con seis décadas en el Billboard Hot 100

Dom, 16/11/2025 - 16:48
Michael Jackson se convierte en el primer artista en aparecer en el Billboard Hot 100 durante seis décadas, gracias al regreso de ‘Thriller’.
‘Thriller’ devuelve a Michael Jackson al top 10 y lo convierte en el único artista con seis décadas en el Hot 100.
Créditos:
EFE

La influencia de Michael Jackson demuestra que algunos artistas no conocen límites temporales. Esta semana, su emblemático tema ‘Thriller’ regresó al puesto número 10 del Billboard Hot 100, un acontecimiento que no solo revive el impacto cultural del sencillo, sino que además marca un récord jamás alcanzado por otro músico: Jackson es ahora el primer artista en figurar en el top 10 del Hot 100 durante seis décadas consecutivas.

Un hito que comenzó en 1971

Según datos de Billboard, la historia de Jackson dentro del prestigioso listado se remonta a noviembre de 1971, cuando ingresó por primera vez al top 10 con ‘Got to Be There’, su debut como solista. Desde entonces, la presencia del llamado ‘Rey del Pop’ ha sido constante, sólida y definitoria para la música global.

El intérprete, quien falleció el 25 de junio de 2009, acumula 30 canciones ubicadas en el top 10, entre ellas 13 números uno, una marca que lo mantiene en la élite histórica del pop. Su última aparición antes de este nuevo ascenso ocurrió en 2018, cuando participó como invitado en ‘Don’t Matter to Me’, del álbum de Drake.

Andy Williams queda atrás: Jackson fija un nuevo estándar

Hasta antes de este logro, el único artista que se aproximaba a una proeza semejante era Andy Williams, reconocido por el clásico navideño ‘It’s the Most Wonderful Time of the Year’. Williams había logrado llegar al top 10 en cinco décadas distintas. Sin embargo, el resurgimiento de ‘Thriller’ posiciona a Jackson por encima, estableciendo un precedente sin comparación.

¿Por qué ‘Thriller’ sigue resurgiendo?

A más de 40 años de su lanzamiento, el sencillo lanzado en 1982 continúa siendo un fenómeno cultural. Su producción cinematográfica, la estética del videoclip y su fuerte vinculación con la temporada de Halloween lo convierten en un clásico que año tras año experimenta picos de reproducciones.

 

El impulso de plataformas digitales, tendencias virales y la nostalgia colectiva han permitido que ‘Thriller’ recupere fuerza incluso frente a una industria dominada por estrenos contemporáneos.

El Hot 100 también destaca a Taylor Swift y a Netflix

La semana estuvo marcada por movimientos importantes en el Hot 100. Taylor Swift continúa firme en el número uno con ‘The Fate of Ophelia’, que completa cinco semanas consecutivas en la cima.

Por su parte, ‘Golden’ de HUNTR/X, canción de la banda sonora de ‘KPop Demon Hunters’ de Netflix, se mantiene estable en el puesto número 2, después de liderar el conteo por ocho semanas desde agosto.

Un legado que supera el tiempo

Mientras los nuevos talentos dominan la conversación actual, el regreso de ‘Thriller’ confirma que la figura de Michael Jackson continúa más vigente que nunca. Este nuevo ascenso no solo reactiva un clásico esencial, sino que consolida un título sin precedentes: el único artista que ha logrado entrar al top 10 del Hot 100 en seis décadas distintas.

 

