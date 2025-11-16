Netflix House: así es el primer parque temático de Netflix

Mientras las plataformas de streaming compiten por dominar el tiempo que los usuarios pasan frente al televisor, Netflix decidió mover el tablero y apostar por algo más: experiencias en el mundo real. Su primera gran jugada quedó oficializada este 12 de noviembre con la apertura de Netflix House Philadelphia, un concepto inmersivo que promete convertirse en parada obligatoria para los fanáticos.
Un proyecto que transforma un centro comercial en un parque inmersivo
El nuevo espacio, instalado en el King of Prussia Mall, uno de los centros comerciales más extensos de Estados Unidos, marca la entrada del gigante del entretenimiento en el terreno de los parques temáticos permanentes.
La compañía ya había coqueteado con este tipo de atracciones a través de eventos temporales dedicados a Stranger Things, Bridgerton o Wednesday, pero ahora da un salto mucho más robusto.
Marian Lee, directora de marketing de Netflix, explicó a AFP que la empresa requería “un lugar permanente” para seguir experimentando sin las limitaciones logísticas de los pop-ups globales. La inversión, reconoció, implica un esfuerzo significativo en construcción y diseño.
Acceso gratuito y más de 10.000 metros cuadrados de entretenimiento
La nueva casa de experiencias ocupa más de 100.000 pies cuadrados (10.000 metros cuadrados), espacio que previamente perteneció a la tienda departamental Lord & Taylor, según USA Today.
Su entrada es completamente gratuita, una estrategia pensada para atraer flujo constante de público. “Queremos ser un destino cotidiano”, aseguró Lee.
Al ingresar, el visitante se encuentra con múltiples niveles cargados de murales, escenarios fotográficos y recreaciones que homenajean producciones icónicas del servicio. USA Today lo describió como un “mini parque temático” diseñado para explorar sin prisa.
Atracciones principales: entre acertijos, escape rooms y universos conocidos
Wednesday: Eve of the Outcasts
Una experiencia interactiva tipo carnaval que recrea la atmósfera oscura de Wednesday, protagonizada por Jenna Ortega.
One Piece: Quest for the Devil Fruit
Un escape room donde los jugadores deben escapar de una celda, resolver acertijos y “desactivar una bomba”, inspirado en la adaptación live-action del manga.
Espacios gratuitos y tienda temática
Los fanáticos pueden tomarse fotos en lugares emblemáticos como la sala de la familia Byers, de Stranger Things. La tienda oficial incluye productos exclusivos e incluso una línea especial en homenaje a los Philadelphia Eagles.
Netflix Bites y nuevas actividades
El restaurante Netflix Bites ofrece platos como “Selling Caesar” o “Featherington French Toast”, inspirados en Selling Sunset y Bridgerton.
También hay mini golf temático de nueve hoyos y una experiencia de realidad virtual desarrollada con tecnología Sandbox VR basada en Squid Game, Stranger Things y Rebel Moon.
Precios y horarios
Aunque recorrer Netflix House es gratis, las actividades adicionales tienen costo:
- Experiencias de Wednesday y One Piece: 39 dólares
- Realidad virtual: 25 dólares
- Mini golf: 15 dólares
Las entradas pueden adquirirse en netflixhouse.com o directamente en el recinto.
Horarios:
- Lunes a jueves: 10:00 a.m. – 10:00 p.m.
- Viernes y sábado: hasta las 12:00 a.m.
- Domingo: hasta las 8:00 p.m.
(Con variaciones en festivos).
Expansión en EE. UU.: Dallas y Las Vegas ya están en camino
La sede de Filadelfia es solo el comienzo.
- Dallas abrirá su propia Netflix House el 11 de diciembre, en el Galleria Dallas Mall.
- Las Vegas estrenará la tercera en 2027, instalada directamente en el Strip, lo que anticipa una versión de mayor escala y más ambiciosa.