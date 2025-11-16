Netflix House: así es el primer parque temático de Netflix

Mientras las plataformas de streaming compiten por dominar el tiempo que los usuarios pasan frente al televisor, Netflix decidió mover el tablero y apostar por algo más: experiencias en el mundo real. Su primera gran jugada quedó oficializada este 12 de noviembre con la apertura de Netflix House Philadelphia, un concepto inmersivo que promete convertirse en parada obligatoria para los fanáticos.

Le puede interesar: Bogotá y Medellín, entre las mejores ciudades del mundo 2026

Un proyecto que transforma un centro comercial en un parque inmersivo

El nuevo espacio, instalado en el King of Prussia Mall, uno de los centros comerciales más extensos de Estados Unidos, marca la entrada del gigante del entretenimiento en el terreno de los parques temáticos permanentes.

La compañía ya había coqueteado con este tipo de atracciones a través de eventos temporales dedicados a Stranger Things, Bridgerton o Wednesday, pero ahora da un salto mucho más robusto.

Marian Lee, directora de marketing de Netflix, explicó a AFP que la empresa requería “un lugar permanente” para seguir experimentando sin las limitaciones logísticas de los pop-ups globales. La inversión, reconoció, implica un esfuerzo significativo en construcción y diseño.