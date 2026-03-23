El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, murió este lunes 23 de marzo de 2026, según confirmó un vocero de la compañía.

“Estamos profundamente tristes por anunciar la muerte de Leo. Murió en paz y después de una larga batalla contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en este difícil momento”, indicó la plataforma.

De acuerdo con Forbes, Radvinsky adquirió cerca del 75% de OnlyFans en 2018, cuando la empresa aún estaba en crecimiento. La plataforma había sido fundada en 2016 por Timothy Stokely junto a su familia.

Desde entonces, el empresario se convirtió en el accionista mayoritario de Fenix International, la compañía matriz con sede en el Reino Unido.

Una fortuna en ascenso con el auge digital

El crecimiento de OnlyFans se aceleró especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de creadores comenzaron a monetizar contenido directamente con sus seguidores.

Solo en 2020, la plataforma sumó más de 1,27 millones de nuevos creadores y alcanzó más de 82 millones de usuarios. Ese año, generó pagos brutos por USD2.200 millones.

La tendencia continuó en 2021, con USD4.800 millones en pagos acumulados y un crecimiento del 128% en usuarios.

Según Forbes, la fortuna de Radvinsky pasó de USD1.200 millones en 2022 a cerca de USD3.000 millones en 2024, hasta superar los USD4.700 millones en 2026, ubicándolo entre los empresarios más ricos del mundo.

Perfil bajo y vida privada

Pese al éxito global de la plataforma, Radvinsky mantuvo un perfil público bajo. Nacido en Odesa, Ucrania, se describía como inversionista, filántropo y emprendedor tecnológico con interés en plataformas digitales emergentes.

Durante su trayectoria, apoyó iniciativas benéficas, incluyendo donaciones para Ucrania en medio del conflicto, y promovió proyectos de software y código abierto.