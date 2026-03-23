Inicio
Tendencias

Muere Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans

Lun, 23/03/2026 - 10:31
El empresario y principal accionista de OnlyFans falleció tras una larga lucha contra el cáncer, confirmó un vocero de la plataforma.
Leonid Radvinsky y Onlyfans
Créditos:
Facebook (i) y Loic VENANCE / AFP (d)

El empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, murió este lunes 23 de marzo de 2026, según confirmó un vocero de la compañía.

“Estamos profundamente tristes por anunciar la muerte de Leo. Murió en paz y después de una larga batalla contra el cáncer. Su familia ha solicitado privacidad en este difícil momento”, indicó la plataforma.

De acuerdo con Forbes, Radvinsky adquirió cerca del 75% de OnlyFans en 2018, cuando la empresa aún estaba en crecimiento. La plataforma había sido fundada en 2016 por Timothy Stokely junto a su familia.

Desde entonces, el empresario se convirtió en el accionista mayoritario de Fenix International, la compañía matriz con sede en el Reino Unido.

Una fortuna en ascenso con el auge digital

El crecimiento de OnlyFans se aceleró especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de creadores comenzaron a monetizar contenido directamente con sus seguidores.

Solo en 2020, la plataforma sumó más de 1,27 millones de nuevos creadores y alcanzó más de 82 millones de usuarios. Ese año, generó pagos brutos por USD2.200 millones.

La tendencia continuó en 2021, con USD4.800 millones en pagos acumulados y un crecimiento del 128% en usuarios.

Según Forbes, la fortuna de Radvinsky pasó de USD1.200 millones en 2022 a cerca de USD3.000 millones en 2024, hasta superar los USD4.700 millones en 2026, ubicándolo entre los empresarios más ricos del mundo.

Perfil bajo y vida privada

Pese al éxito global de la plataforma, Radvinsky mantuvo un perfil público bajo. Nacido en Odesa, Ucrania, se describía como inversionista, filántropo y emprendedor tecnológico con interés en plataformas digitales emergentes.

Durante su trayectoria, apoyó iniciativas benéficas, incluyendo donaciones para Ucrania en medio del conflicto, y promovió proyectos de software y código abierto.

Tendencias
OnlyFans
Leonid Radvinsky
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Tendencias
Muere Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans
Leonid Radvinsky y Onlyfans
El empresario y principal accionista de OnlyFans falleció tras una larga lucha contra el cáncer, confirmó un vocero de la plataforma.
Bogotá
Pico y placa en Bogotá: así rige del 23 al 29 de marzo
Bogotá
Consulte cómo funcionará la restricción para vehículos particulares y evite sanciones durante esta semana.
Entretenimiento
El Estéreo Picnic baja su telón con el fuego de Sabrina Carpenter
Personas asisten al Festival Estéreo Picnic (FEP) este domingo, en Bogotá (Colombia).
La artista encabezó el cierre del festival ante miles de asistentes en el parque Simón Bolívar.
Regiones
ELN levanta paro armado en Chocó, confirmó la Defensoría
ELN
Más de 6.000 personas estuvieron afectadas por el paro armado iniciado el 17 de marzo en la zona del Bajo Baudó.