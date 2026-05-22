Dos imputados en el caso de Yulixa Toloza no aceptaron cargos

De acuerdo con el ente acusador, María Fernanda Delgado, señalada como propietaria del establecimiento, les habría ofrecido a los dos hombres 800 mil pesos para recoger el carro y venderlo. Uno de los capturados, Jesús Alberto Hernández, es tío de la mujer.

La Fiscalía asegura que los implicados actuaron sabiendo que el vehículo había sido utilizado en conductas ilícitas. Sin embargo, ambos procesados rechazaron los cargos. Como medida preventiva, el ente dictó medida de aseguramiento en cárcel para ambos sujetos mientras continúa la investigación.

¿Qué pasó con los otros tres implicados?

Las autoridades identificaron a los otros tres presuntos implicados como María Fernanda Delgado Hernández, una enfermera venezolana de 30 años y propietaria del establecimiento clandestino Beauty Láser; Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años y pareja sentimental de Delgado; y Eduardo David Ramos, señalado de haber practicado el procedimiento estético a Yulixa Toloza. Sobre este último, las investigaciones indican que no tendría títulos médicos y que en Venezuela se desempeñaba como estilista y barbero.