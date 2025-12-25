Una nueva alianza busca impactar de forma directa a los hogares bogotanos y, al mismo tiempo, reducir la huella ambiental de la ciudad. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció una estrategia que incentiva el paso de la factura física a la virtual, con beneficios adicionales para los usuarios.

La iniciativa se desarrolla junto a RED ASSIST y está dirigida a quienes decidan recibir su factura de manera digital. Los usuarios que hagan el cambio accederán a dos meses de asistencia al hogar en caso de emergencias, un apoyo que incluye servicios básicos como plomería, cerrajería y vidriería.

Desde la entidad distrital explicaron que el objetivo principal es fortalecer la transformación digital y avanzar en prácticas sostenibles. Cada año, la facturación física del Acueducto implica la impresión de cerca de 13 millones 800 mil hojas, lo que representa unas 70 toneladas de papel.

La gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño, señaló que esta estrategia busca consolidar una cultura ambiental entre los usuarios y promover el uso de herramientas digitales como una forma concreta de cuidar los recursos naturales.

¿Cómo acceder al beneficio?

El proceso es sencillo y rápido:

Ingresar a www.acueducto.com.co con la factura de la EAAB a la mano. Hacer clic en el botón Oficina Virtual. Diligenciar el formulario con los datos del contacto y la cuenta contrato del predio. Aceptar los términos y condiciones.

Una vez inscrito, el usuario recibirá un correo de confirmación que le permitirá activar el beneficio de ACUAHOGAR PLUS a través de los canales de atención de RED ASSIST.