Así funcionará TransMilenio el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026

Mientras muchas personas celebran en casa, comparten con sus familias o descansan durante los festivos de fin de año, hay quienes deben salir temprano, cumplir turnos laborales, visitar a un ser querido o simplemente desplazarse sin contratiempos. Para ellos, el transporte público sigue siendo un servicio esencial incluso en Navidad y Año Nuevo.

Con este contexto, TransMilenio anunció ajustes temporales en la operación de algunos servicios zonales, con el fin de adaptar la oferta a la disminución de la demanda que suele registrarse durante las festividades de fin de año. Los cambios aplicarán tanto en diciembre de 2025 como en enero de 2026.

¿Qué días habrá cambios en la operación del sistema?

Según la información oficial, algunos servicios de TransMiZonales no prestarán servicio en fechas específicas:

Jueves 25 de diciembre de 2025 (Navidad)

Jueves 1 de enero de 2026 (Año Nuevo)

Sábado 27 de diciembre de 2025

Sábados 3 y 10 de enero de 2026

Estas modificaciones responden a la reducción en la demanda habitual de pasajeros durante los días festivos y a una reorganización operativa del sistema para optimizar recursos.

¿Significa esto que no habrá transporte público?

No. Aunque algunas rutas zonales suspenderán su operación de forma temporal, TransMilenio garantizará la movilidad de los usuarios que necesiten desplazarse en estas fechas. Para ello, el sistema pondrá a disposición servicios alternativos del SITP, diseñados para cubrir los recorridos afectados.

¿Dónde consultar las rutas que no operan y las alternativas disponibles?

La empresa publicó un afiche informativo oficial en el que se detallan:

Las rutas zonales que no operarán en las fechas señaladas.

Las opciones de servicio alternas disponibles para cada recorrido.

Este material busca facilitar la planeación anticipada de los viajes y evitar contratiempos, especialmente para quienes deben trabajar o cumplir compromisos durante los festivos.

¿Cuándo se retomará la operación normal?

TransMilenio informó que los servicios zonales que suspendan su operación retomarán su funcionamiento habitual a partir del domingo 11 de enero de 2026, una vez finalizados los ajustes asociados a la temporada de fin de año.

Recomendaciones para los usuarios

Mientras se mantengan los cambios, la principal recomendación para los pasajeros es:

Planear los desplazamientos con anticipación .

Revisar las rutas alternas disponibles.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales de TransMilenio, como su página web y redes sociales.

Con estos ajustes, el sistema busca equilibrar la reducción de la demanda con la necesidad de garantizar movilidad para quienes, incluso en Navidad y Año Nuevo, deben seguir moviéndose por la ciudad.