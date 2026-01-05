Inicio
Capturan a hombre acusado de abuso sexual contra su hija de 14 años

Lun, 05/01/2026 - 10:08
La Policía capturó en el barrio San Antonio a un hombre señalado de abuso sexual contra una menor. El juez ordenó cárcel.
La Policía capturó en el barrio San Antonio a un hombre señalado de abuso sexual contra una menor.
Secretaría de Seguridad

Un grave hecho de violencia sexual contra una menor fue atendido por la Policía Metropolitana de Bogotá en el norte de la ciudad. Uniformados adscritos al CAI Verbenal, en la localidad de Usaquén, capturaron a un hombre de 42 años señalado como presunto responsable de acto sexual abusivo contra su hija de 14 años.

Los hechos se registraron en una vivienda del barrio San Antonio, luego de que las autoridades fueran alertadas por la comunidad sobre un posible caso de abuso sexual. Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre retenido por residentes del sector, quienes intervinieron tras escuchar los llamados de auxilio de la adolescente.

De acuerdo con los testimonios recopilados en el sitio, el señalado habría realizado tocamientos indebidos a la menor al interior de la vivienda.

Según las primeras versiones, la menor de 14 años logró pedir ayuda y escapar por una ventana hacia el primer piso, donde fue inmediatamente resguardada por vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad y de la Policía, se evitó que la situación continuara y se garantizó la protección de la adolescente.

Declaraciones oficiales de la Policía de Usaquén

El teniente coronel Ricardo Cháves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén, confirmó que el presunto agresor habría actuado aprovechándose de la confianza de la menor.

“De acuerdo a versiones de su propia hija, mediante engaños y promesas habría realizado tocamientos indebidos”, precisó el oficial.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Posteriormente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar oportunamente cualquier hecho de abuso sexual, especialmente cuando involucre a niños, niñas y adolescentes, y recordaron que la colaboración ciudadana es fundamental para proteger a las víctimas y evitar la impunidad.

 

Bogotá
Policía Nacional
