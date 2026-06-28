Un grave hecho sacude a la Policía Metropolitana de Bogotá. En la localidad de Los Mártires, un patrullero activo de la institución fue detenido luego de ser señalado como el presunto responsable de asesinar a un ciudadano de aproximadamente 42 años dentro de un establecimiento comercial.

Lo que agrava la situación es que, de acuerdo con los reportes oficiales revelados por Noticias Caracol, el uniformado se encontraba en pleno turno de servicio cumpliendo funciones de guardia y, bajo estas circunstancias, habría ingresado al local para ingerir bebidas alcohólicas.

Detalles del suceso y atención médica

El incidente violento se registró alrededor de las 3:00 de la madrugada. Una cámara de seguridad muestra el momento en que el uniformado, en medio de una discusión, presuntamente accionó su arma de dotación oficial en contra de la víctima. En las imágenes se observa cómo el ciudadano, sorprendido, camina unos pasos y luego se desploma. Pese a que recibió asistencia por parte de los organismos de emergencia y fue trasladado en ambulancia hacia un centro de salud, el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas.

Medidas judiciales y postura oficial

Frente a esta situación, la Policía Metropolitana de Bogotá informó, a través de un comunicado, que adelantó las actuaciones judiciales pertinentes y presentó al patrullero ante la autoridad competente "con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determine su eventual responsabilidad conforme a la ley".

El implicado se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras la policía judicial adelanta las indagaciones para esclarecer con precisión el móvil del crimen.

"La Policía Nacional reitera su absoluto respeto por el debido proceso, razón por la cual brindará toda la colaboración requerida por los organismos judiciales y de control para contribuir al total esclarecimiento de este lamentable hecho", indicó la institución.