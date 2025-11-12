Un grave incidente vial sacudió la noche del martes 11 de noviembre en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, cuando un hombre que conducía una camioneta azul protagonizó un atropellamiento múltiple que terminó en tragedia.
Según los reportes oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, el conductor fue agredido por la comunidad luego de embestir a varios motociclistas y murió horas después en un hospital.
El conductor realizó maniobras peligrosas en plena vía principal
De acuerdo con las autoridades, el hombre, de entre 35 y 40 años, se movilizaba por la avenida Carrera 68 con Américas a bordo de un campero color azul, cuando comenzó a realizar maniobras peligrosas y a chocar contra varias motocicletas.
Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el vehículo circuló en círculos por una de las arterias más transitadas del suroccidente de la ciudad, mientras arrollaba a motociclistas y peatones que se encontraban en la zona.
Ante la situación, un uniformado que presenció los hechos disparó a las llantas del vehículo para detenerlo, pero el conductor continuó con su recorrido descontrolado. El coronel Álvaro Mora, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 3, confirmó que incluso un policía que se desplazaba en motocicleta institucional resultó lesionado durante la persecución.
Intentó escapar, pero la comunidad lo interceptó
Tras recorrer varias cuadras, el conductor intentó huir hacia una zona residencial entre los barrios Castilla y Tabakú, donde arrolló un carro de comidas rápidas y provocó daños materiales considerables.
En ese punto, cerca de 200 motociclistas —según reportó la Policía— lo interceptaron y lo golpearon brutalmente frente al Conjunto Residencial Tierra del Sol.
Los agresores lo sacaron del vehículo y lo atacaron con objetos contundentes, ocasionándole heridas graves. Aunque fue trasladado de inmediato a la Clínica de Occidente, ubicada en Kennedy, murió hacia las 3:00 a. m. del miércoles 12 de noviembre debido a los politraumatismos que sufrió.
Las imágenes del hecho y la investigación en curso
En varios videos que circulan en redes sociales se observa la camioneta completamente destruida, con el panorámico roto y las puertas abiertas. Algunos testigos gritan que el hombre “todavía está respirando”, mientras los uniformados intentan retirarlo del lugar.
La Policía Metropolitana de Bogotá informó que ya inició un proceso de verificación de cámaras de seguridad del sector, así como del sistema TransMilenio, con el objetivo de identificar a los responsables del linchamiento y esclarecer las causas exactas del atropello.
Además, las autoridades investigan si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, ya que testigos aseguran que conducía de forma errática antes de causar el accidente.
Un nuevo caso de violencia vial en la capital
Este violento hecho se produce apenas tres días después de otro accidente ocurrido el 8 de noviembre, cuando un taxista en estado de embriaguez atropelló a 11 personas —entre ellas dos menores— en la localidad de San Cristóbal Sur.
Ambos casos han encendido las alarmas sobre el aumento de los accidentes viales en Bogotá y los actos de justicia por mano propia, que ponen en riesgo tanto la seguridad de los ciudadanos como el debido proceso judicial.