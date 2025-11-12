Un grave incidente vial sacudió la noche del martes 11 de noviembre en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, cuando un hombre que conducía una camioneta azul protagonizó un atropellamiento múltiple que terminó en tragedia.

Según los reportes oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, el conductor fue agredido por la comunidad luego de embestir a varios motociclistas y murió horas después en un hospital.

El conductor realizó maniobras peligrosas en plena vía principal

De acuerdo con las autoridades, el hombre, de entre 35 y 40 años, se movilizaba por la avenida Carrera 68 con Américas a bordo de un campero color azul, cuando comenzó a realizar maniobras peligrosas y a chocar contra varias motocicletas.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el vehículo circuló en círculos por una de las arterias más transitadas del suroccidente de la ciudad, mientras arrollaba a motociclistas y peatones que se encontraban en la zona.

Ante la situación, un uniformado que presenció los hechos disparó a las llantas del vehículo para detenerlo, pero el conductor continuó con su recorrido descontrolado. El coronel Álvaro Mora, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 3, confirmó que incluso un policía que se desplazaba en motocicleta institucional resultó lesionado durante la persecución.