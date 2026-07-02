El Jardín Botánico de Bogotá dio a conocer su programación para julio de 2026, con una agenda que incluye actividades culturales, académicas y de educación ambiental dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Durante todo el mes, los visitantes podrán participar en talleres, recorridos guiados, charlas y experiencias diseñadas para acercar a la ciudadanía a la biodiversidad y al cuidado del medio ambiente.

¿Qué actividades habrá en julio?

La programación incluye:

Talleres de jardinería y cultivo.

Recorridos guiados por las colecciones del jardín.

Charlas sobre biodiversidad y conservación.

Exposiciones de plantas nativas.

Presentaciones sobre fauna colombiana.

Mercados de plantas los fines de semana.

Encuentros con expertos en botánica.

Las actividades buscan promover el conocimiento sobre la flora y la fauna del país, además de incentivar prácticas sostenibles entre los asistentes.

Una agenda para toda la familia

La programación se desarrollará del 1 al 31 de julio y está pensada para públicos de todas las edades. El Jardín Botánico recomienda consultar previamente el calendario oficial para conocer los horarios, requisitos de inscripción y posibles cambios en la programación.

Asimismo, aconseja asistir con ropa cómoda, protección solar y suficiente hidratación para disfrutar de la experiencia al aire libre.

Con esta agenda, el Jardín Botánico busca consolidarse como uno de los principales espacios de educación ambiental, recreación y contacto con la naturaleza en Bogotá.

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