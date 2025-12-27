Inicio
Entró en operación la nueva estación Calle 26 de TransMilenio

Sáb, 27/12/2025 - 18:04
La estación, ubicada en la troncal Caracas, habilitará inicialmente su acceso norte y beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios, en medio de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.
Estación transmilenio calle 26
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

A partir de este sábado 27 de diciembre entrará en operación la nueva estación Calle 26 de TransMilenio, ubicada en la troncal Caracas, con la apertura de su acceso norte, localizado en la calle 30 con avenida Caracas.

En esta estación operarán los servicios Ruta Fácil 8 Terminal – Guatoque Veraguas y viceversa, así como las rutas H20 Portal Usme, D20 Portal 80, H27 Portal Tunal y B27 Portal Norte, ampliando la oferta de transporte para los usuarios del sector.

Según explicó la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, la puesta en funcionamiento de esta estación beneficiará a más de 11.000 personas al día y hace parte del proceso de recuperación gradual del servicio sobre la avenida Caracas, afectado por los cierres y ajustes derivados de las obras del Metro de Bogotá.

El diseño de la estación Calle 26 fue concebido alrededor de la estructura tipo pórtico del viaducto de la Línea 1 del Metro, lo que permite mayor amplitud en las zonas de circulación y espera, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje de los usuarios.

Desde TransMilenio también se hizo un llamado a la comunidad usuaria para promover comportamientos responsables dentro del sistema, como respetar las filas, permitir la salida de los pasajeros antes de ingresar a los buses, no ubicarse sobre las franjas amarillas, ceder las sillas preferenciales y mantener una actitud de empatía durante los desplazamientos.

Debido a la continuidad de las obras del viaducto del Metro, en especial del puente de dovelas que cruza la avenida El Dorado, la estación iniciará su operación únicamente con el acceso norte habilitado. El acceso sur está previsto para entrar en funcionamiento durante el primer semestre de 2026, momento en el que la estación operará en su totalidad.

Bogotá
TransMilenio
Metro Bogotá
