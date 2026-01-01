Inicio
Bogotá

Bogotá levanta el pico y placa para particulares este 2 de enero

Jue, 01/01/2026 - 15:34
Conozca cómo opera el pico y placa en Bogotá el 2 de enero de 2026: particulares sin medida, taxis con restricción y retorno el 5 de enero.
La Alcaldía de Bogotá anunció que este viernes 2 de enero de 2026 no aplicará la medida de pico y placa para vehículos particulares. La decisión, según la administración distrital, busca facilitar la movilidad en una jornada con alta demanda por el ingreso y la salida de viajeros de fin e inicio de año. La excepción es puntual: solo rige ese día.

Qué cambia este viernes 2 de enero

Durante el 2 de enero, los carros particulares podrán circular sin restricción por el último dígito de la placa. En la práctica, esto significa que no operará la rotación habitual para ese tipo de vehículos, a pesar de ser un día hábil. La medida se enmarca en una estrategia de manejo del tránsito para una fecha con desplazamientos atípicos y mayor flujo en corredores principales.

Para taxis sí hay restricción

El levantamiento del 2 de enero no cobija a los taxis. Para ese día, la restricción se mantiene y podrán circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En enero, el pico y placa de taxis opera de lunes a sábado, entre 5:30 a. m. y 9:00 p. m., y no aplica domingos ni festivos. Por eso, el jueves 1 de enero no tuvo restricción para taxis, pero el viernes 2 sí.

El lunes 5 vuelve el esquema habitual para particulares

Desde el lunes 5 de enero, Bogotá retoma el pico y placa para particulares con el esquema par/impar, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a viernes. Para la rotación del mes:

  • En días impares circulan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • En días pares circulan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Recomendaciones para planearse

Si va a moverse por la ciudad, tenga presente dos puntos simples: el 2 de enero es excepción solo para particulares, y desde el 5 de enero vuelve la regla par/impar con el horario habitual. Para trámites o consultas, el Distrito reiteró que se deben usar únicamente los canales oficiales.
 

Movilidad
Bogotá
