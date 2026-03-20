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¿Va a viajar? Estas son las medidas de movilidad para el puente festivo

Vie, 20/03/2026 - 08:18
Autoridades activaron operativos en vías clave para garantizar la movilidad y seguridad durante el puente de San José.
Tránsito
Créditos:
Gobernación de Cundinamarca

Con motivo del puente festivo de San José, la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca activó un plan especial en corredores clave como Soacha, La Mesa y la Autopista Norte, con el objetivo de garantizar la movilidad y reducir riesgos en las vías entre el 20 y el 23 de marzo.

El operativo se desarrolla en articulación con entidades nacionales y locales, en un contexto donde el exceso de velocidad sigue siendo el principal factor de siniestralidad.

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante este mismo puente en 2025 se registraron siete fallecidos y 26 lesionados en el departamento, con una alta participación de motociclistas, quienes representaron el 85,7% de las víctimas fatales.

Además, el 45% de las sanciones impuestas en 2025 correspondieron a infracciones por exceso de velocidad.

“Este es un ejercicio de articulación institucional para proteger la vida de quienes se movilizan por nuestras vías”, afirmó Fernanda Bautista, secretaria encargada de Movilidad.

Plan éxodo y retorno

Entre las principales medidas se destacan:

  • Pare y siga entre La Mesa y La Vara durante el viernes 20 y sábado 21 de marzo.
  • Reversible Apulo – Mosquera el lunes 23 de marzo, entre 10:00 a. m. y 11:59 p. m.
  • Reversible en Soacha entre la Avenida Canoas y la avenida San Marón, de 2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Pico y placa regional

El lunes 23 de marzo aplicará el pico y placa regional para los nueve corredores de ingreso a Bogotá:

  • Placas pares: 12:00 m. a 4:00 p. m.
  • Placas impares: 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

Restricciones para vehículos de carga

Se aplicarán restricciones para vehículos de más de 3,4 toneladas de la siguiente manera:

Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y Ramal a Soacha

  • Viernes 20 de marzo: 3:00 p. m. a 11:00 p. m.
  • Sábado 21 de marzo: 06:00 a. m. a 03:00 p. m.
  • Lunes 23 de marzo: 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao

  • Viernes 20 de marzo: 3:00 p. m. a 11:00 p. m.
  • Sábado 21 de marzo: 08:00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Lunes 23 de marzo: 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Consulte el estado de las vías

Los ciudadanos podrán verificar en tiempo real el estado de las vías, velocidades promedio y condiciones climáticas a través del portal Datos 360.

Las autoridades reiteraron el llamado a planear los viajes con anticipación, revisar el estado técnico de los vehículos y conducir con responsabilidad para evitar siniestros durante el puente festivo y la próxima Semana Santa.

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