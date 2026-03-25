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Operativo en Bogotá deja 40 capturas y desmantela centro de microtráfico

Mié, 25/03/2026 - 10:06
Autoridades incautaron droga, armas y dinero ilegal en operativos realizados en varias localidades de Bogotá.
Operativo en Bogotá deja 40 capturas
Créditos:
Policía Metropolitana de Bogotá

Un contundente resultado contra la delincuencia en Bogotá dejó la captura de 40 personas y la incautación de 300 kilos de estupefacientes, en medio de operativos adelantados por la Policía Nacional bajo la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia.

De acuerdo con las autoridades, del total de detenidos, 27 fueron capturados por orden judicial y 16 en flagrancia. Durante las acciones también se decomisaron 7 armas de fuego, munición, 4 celulares, 51 autopartes y cerca de 41 millones de pesos, al parecer provenientes de actividades ilícitas.

Entre los resultados se destaca la captura de tres mujeres, señaladas de estar presuntamente implicadas en el homicidio de un hombre, quien era su vecino. El hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2025 en la localidad de Ciudad Bolívar, en medio de una riña en la que la víctima fue atacada con un arma cortopunzante.

En la localidad de Engativá, mediante orden judicial, fue detenido un hombre por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego. Según la investigación, sería el principal articulador entre el grupo delincuencial Índigos y la empresa Indumil.

Las autoridades señalaron que este sujeto coordinaba contactos para facilitar trámites fraudulentos y diseñaba rutas para la movilización ilegal de armas, municiones y explosivos.

 

Desmantelan centro de microtráfico en Los Mártires

Otro de los golpes se registró en la localidad de Los Mártires, donde fue desmantelado un centro de microtráfico tras un operativo de allanamiento en el sector de Cinco Huecos.

En el procedimiento fue capturada una mujer, presunta integrante de la estructura criminal de alias ‘Mosco’. En el lugar se encontraron más de 3.800 dosis de estupefacientes, además de cuadernos con registros contables y dinero en efectivo.

Estos resultados hacen parte de las acciones que buscan frenar el tráfico de drogas, armas y estructuras criminales en Bogotá, mientras las autoridades avanzan en nuevas investigaciones para desarticular completamente estas redes ilegales.

Creado Por
Kienyke.com
Policía Nacional
Bogotá
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