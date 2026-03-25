Operativo en Bogotá deja 40 capturas y desmantela centro de microtráfico

Un contundente resultado contra la delincuencia en Bogotá dejó la captura de 40 personas y la incautación de 300 kilos de estupefacientes, en medio de operativos adelantados por la Policía Nacional bajo la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia.

De acuerdo con las autoridades, del total de detenidos, 27 fueron capturados por orden judicial y 16 en flagrancia. Durante las acciones también se decomisaron 7 armas de fuego, munición, 4 celulares, 51 autopartes y cerca de 41 millones de pesos, al parecer provenientes de actividades ilícitas.

Entre los resultados se destaca la captura de tres mujeres, señaladas de estar presuntamente implicadas en el homicidio de un hombre, quien era su vecino. El hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2025 en la localidad de Ciudad Bolívar, en medio de una riña en la que la víctima fue atacada con un arma cortopunzante.

En la localidad de Engativá, mediante orden judicial, fue detenido un hombre por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego. Según la investigación, sería el principal articulador entre el grupo delincuencial Índigos y la empresa Indumil.

Las autoridades señalaron que este sujeto coordinaba contactos para facilitar trámites fraudulentos y diseñaba rutas para la movilización ilegal de armas, municiones y explosivos.