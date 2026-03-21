El Festival Estéreo Picnic 2026 ya está listo para recibir a miles de asistentes en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Durante tres días, del 20 al 22 de marzo, el evento reunirá a grandes artistas nacionales e internacionales como Tyler, The Creator, The Killers, Young Miko, Doechii, Peggy Gou e Interpol.

Sin embargo, más allá del cartel musical, hay un aspecto clave que los asistentes deben tener en cuenta para evitar inconvenientes en el ingreso: la lista de objetos permitidos y prohibidos.

Las autoridades distritales y los organizadores del evento reiteraron que habrá controles estrictos en los accesos, por lo que es fundamental conocer qué se puede llevar y qué no.

Lo que sí puede llevar al FEP 2026

Entre los elementos permitidos, se encuentran objetos básicos para la comodidad y el cuidado personal. Los asistentes podrán ingresar con celulares y baterías portátiles, así como maquillaje, siempre y cuando no incluya elementos como espejos o tijeras.

También están autorizados artículos como bloqueador solar en presentaciones de máximo 100 ml, gafas de sol, impermeables, gorras o sombreros, además de gel antibacterial en envases pequeños.

En cuanto a recipientes, se permite el ingreso de termos y vasos vacíos, una medida pensada para facilitar la hidratación dentro del evento.

Sobre el tamaño de los bolsos, las maletas no deben exceder los 30x30x15 centímetros y se recomienda que sean transparentes. Asimismo, se permiten canguros, bolsas pequeñas y tipo Ziploc, siempre dentro de las dimensiones establecidas.

Lo que está prohibido ingresar al Festival Estéreo Picnic 2026

La lista de elementos restringidos es amplia y busca garantizar la seguridad de todos los asistentes. Está prohibido el ingreso de armas, objetos cortopunzantes, cadenas o cualquier elemento de vidrio.

Tampoco se permitirá el acceso con artículos inflables, máscaras, pasamontañas, drogas o sustancias ilegales. Entre otros objetos prohibidos están las sillas plegables, instrumentos musicales, sombrillas y cámaras profesionales.

Los organizadores también restringieron dispositivos como tabletas, trípodes, palos de selfie, equipos de grabación de audio, radios y drones.

Además, no se permitirá el ingreso de cigarrillos, vapeadores, encendedores ni ningún tipo de elemento pirotécnico. Tampoco se podrán ingresar alimentos, bebidas, mascotas o morrales de gran tamaño.

Llama la atención que incluso las camisetas de equipos de fútbol y los aerosoles están dentro de la lista de objetos prohibidos.

Horarios y recomendaciones clave

Las puertas del Festival Estéreo Picnic abrirán a las 2:00 p. m. durante los tres días, y el ingreso estará habilitado hasta la 1:00 a. m. Es importante tener en cuenta que la manilla Cashless no funciona como entrada al evento.

En los accesos habrá requisas por parte de las autoridades, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar retrasos.

Finalmente, los organizadores aconsejan a los asistentes mantenerse hidratados, alimentarse adecuadamente y cuidar sus pertenencias durante toda la jornada para disfrutar del festival sin contratiempos.