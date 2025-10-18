Con el propósito de incentivar la participación juvenil en las próximas elecciones de los Consejos Locales de Juventud (CLJ), que se realizarán este domingo 19 de octubre de 2025, la Alcaldía de Bogotá anunció una serie de beneficios para los jóvenes votantes, entre ellos la homologación de horas del servicio social estudiantil.

Le puede interesar: Rechazo total a los ataques frente a la Embajada de EE. UU. en Bogotá

Baja participación juvenil motiva la iniciativa

Según cifras de la Registraduría Nacional, en las elecciones de 2021 la abstención juvenil alcanzó el 93,91 %, una de las más altas registradas. Con este antecedente, la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Circular No. 002 del 15 de octubre de 2025, busca movilizar a los más de 1,8 millones de jóvenes habilitados para votar en Bogotá.

La medida fue impulsada por los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya Piraquive, del Partido MIRA, y respaldada por la administración distrital. El objetivo es revertir la apatía electoral de los jóvenes, pues, según la Registraduría, “nueve de cada diez no participaron” en los comicios pasados.