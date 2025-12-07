79 lesionados por pólvora entre el 1 y el 6 de diciembre: INS

En la antesala del Día de Velitas, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que entre el 1 y el 6 de diciembre se han registrado 79 personas lesionadas por pólvora pirotécnica en el país. Aunque la cifra sigue siendo alta, representa una reducción cercana al 14 % frente al mismo periodo de 2024 y, por ahora, no se han reportado fallecimientos asociados a estos eventos.

Según el boletín de vigilancia, Antioquia concentra la mayoría de los casos, con 33 lesionados, seguida de Valle del Cauca (7), Cauca (5) y Norte de Santander (4). Con tres casos aparecen Caldas, Córdoba y Santander, mientras que Quindío, Risaralda y Sucre registran dos lesionados cada uno.

En las ciudades capitales, Medellín suma 21 personas afectadas, mientras que Armenia, Cúcuta y Pereira reportan dos casos. Con un lesionado figuran Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Neiva y Yopal, de acuerdo con los reportes consolidados hasta el 6 de diciembre.

El INS advirtió que uno de cada cinco lesionados es menor de edad: 16 de las 79 víctimas son menores de 18 años y, en cinco de esos casos, los niños estaban acompañados de adultos bajo efectos del alcohol. Las autoridades insisten en que los menores no deben manipular pólvora bajo ninguna circunstancia.

En cuanto al tipo de daño, las quemaduras están presentes en cerca del 85 % de los casos, seguidas por laceraciones y heridas por esquirlas. Los artefactos que más lesionan siguen siendo los voladores, junto a otros dispositivos pirotécnicos y los tradicionales totes, que se mantienen entre los elementos más peligrosos en las celebraciones decembrinas.

Un balance nacional que se cruza con casos locales

En Bogotá, ese balance nacional ya tiene rostro: el Distrito confirmó la primera persona lesionada por pólvora en la ciudad, una mujer de 33 años en la localidad de Usme que resultó con una lesión en el ojo pese a no estar manipulando directamente los artefactos, sino cerca de quienes encendían chispitas. El caso refuerza el mensaje de las autoridades: la pólvora no solo pone en riesgo a quien la enciende, sino también a quienes están alrededor.

Mientras los operativos de control avanzan e incluyen incautaciones de pólvora en varias ciudades, el llamado del sector salud es a cambiar la lógica de la celebración: dejar los fuegos artificiales en manos de espectáculos autorizados y evitar el uso doméstico de pirotecnia, especialmente en entornos donde hay niñas, niños y adolescentes.

El INS mantendrá la vigilancia durante todo diciembre y las primeras semanas de enero, el periodo en el que tradicionalmente se disparan los casos de quemados por pólvora en el país.