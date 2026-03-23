El accidente del avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejó hasta el momento48 personas heridas, según el más reciente reporte oficial.
El comandante de la institución, general Carlos Silva, informó que en la aeronave viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, para un total de 125 personas a bordo.
“Tenemos la siguiente información de certezas que tenemos, 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados. Es una cifra preliminar”, señaló el oficial.
- Amplíe la información: Avión Hércules de la FAC se accidenta en Puerto Leguízamo, Putumayo.
Operativo de rescate y traslado de heridos
El siniestro ocurrió hacia las 9:50 a. m., cuando el avión Hércules C-130, matrícula 1016, cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís transportando soldados del Ejército Nacional.
Según el general Silva, la aeronave presentó una falla poco después del despegue y cayó a aproximadamente dos kilómetros del aeropuerto.
“En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra”, explicó.
Tras el accidente, unidades de la Armada Nacional llegaron de inmediato al lugar para iniciar las labores de rescate.
Los heridos están siendo atendidos en centros asistenciales de Puerto Leguízamo, mientras se despliega un amplio operativo médico y logístico para su traslado a otras ciudades.
La Fuerza Aeroespacial envió un avión ambulancia y otro Hércules con capacidad para 50 camillas, además de una aeronave CASA 295 con 24 camillas adicionales. También se dispuso un helicóptero medicalizado UH-60 y personal médico especializado.
Ciudades como Neiva, Florencia y Bogotá fueron habilitadas para recibir a los pacientes.
Paralelamente, las autoridades confirmaron el envío de un equipo investigador para establecer las causas del accidente.