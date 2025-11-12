Armero, la memoria que tarda en sanar, pero florece del recuerdo

Cuatro décadas después, el compromiso del Estado y la tenacidad de los sobrevivientes escriben una nueva historia. "Hoy estamos pasando de la memoria del dolor a la memoria que construye futuro", afirma Juan David Correa, Ex ministro de las Culturas, Artes y los Saberes, quien perdió familiares en la tragedia. "Cumplimos lo prometido: Armero vuelve al mapa, pero desde la vida".

Cuando el recuerdo se hace acción

En las ruinas de lo que fue el pueblo, ahora se levantan las 39 Estaciones de Memoria, un recorrido pedagógico que honra a cada una de las víctimas. El proyecto, desarrollado con el Servicio Geológico Colombiano, incluye información histórica y científica para que visitantes comprendan lo sucedido.

A pocos kilómetros, la emisora comunitaria Armero Stéreo lidera la Oraloteca de la Memoria, un archivo sonoro que preserva las voces de los sobrevivientes. "Cada nombre, cada historia cuenta. No queremos un museo del dolor, sino un espacio de vida", explica Francisco González, sobreviviente y fundador de la Fundación Armando Armero.