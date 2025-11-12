Inicio
Colombia

Armero, la memoria que tarda en sanar, pero florece del recuerdo

Mié, 12/11/2025 - 17:07
La noche del 13 de noviembre de 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz desencadenó una avalancha que arrasó con Armero, dejando más de 25.000 víctimas mortales en uno de los mayores desastres naturales de la historia de Colombia.
Armero, la memoria que tarda en sanar, pero florece del recuerdo
Créditos:
Ilustración generada por IA

Cuatro décadas después, el compromiso del Estado y la tenacidad de los sobrevivientes escriben una nueva historia. "Hoy estamos pasando de la memoria del dolor a la memoria que construye futuro", afirma Juan David Correa, Ex ministro de las Culturas, Artes y los Saberes, quien perdió familiares en la tragedia. "Cumplimos lo prometido: Armero vuelve al mapa, pero desde la vida".

 

Cuando el recuerdo se hace acción

En las ruinas de lo que fue el pueblo, ahora se levantan las 39 Estaciones de Memoria, un recorrido pedagógico que honra a cada una de las víctimas. El proyecto, desarrollado con el Servicio Geológico Colombiano, incluye información histórica y científica para que visitantes comprendan lo sucedido.

A pocos kilómetros, la emisora comunitaria Armero Stéreo lidera la Oraloteca de la Memoria, un archivo sonoro que preserva las voces de los sobrevivientes. "Cada nombre, cada historia cuenta. No queremos un museo del dolor, sino un espacio de vida", explica Francisco González, sobreviviente y fundador de la Fundación Armando Armero.

 

El turismo como puente

La Mesa de Turismo Cultural y Comunitario del norte del Tolima ha diseñado cinco rutas que integran a municipios como Honda, Mariquita y Ambalema. El circuito no solo muestra los sitios históricos, sino que permite conocer a los artesanos, agricultores y cocineras que mantienen vivas las tradiciones.

51 vendedores y guías locales fueron capacitados por el SENA en inglés y turismo responsable. "El mundo debe conocer nuestra historia, pero también nuestro renacer", comenta María González, hija de sobrevivientes y guía turística. "Cada visitante que llega es un abrazo a nuestra memoria".

Los hijos de la resiliencia

Los jóvenes armeritos han creado emprendimientos que mezclan innovación con identidad. Desde cafés especiales hasta aplicaciones digitales que cuentan la historia del municipio, demuestran que la herencia de Armero es también de fortaleza.

"Crecimos con esta historia y la transformamos en motor de creación", asegura Carlos Rodríguez, nieto de sobrevivientes y desarrollador de "Armero Virtual", un proyecto que reconstruye el pueblo mediante realidad aumentada. "No cargamos con el dolor, pero sí con la responsabilidad de mantener viva la memoria".

Armero
Créditos:
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Prevención para el futuro

La tragedia de Armero transformó para siempre la gestión de riesgos en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano fortaleció sus sistemas de monitoreo volcánico, mientras la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desarrolló protocolos que hoy protegen a comunidades en todo el país.

"Armero nos enseñó que la gestión del riesgo es una prioridad nacional", explica Claudia Hernández, geóloga del Observatorio Vulcanológico. "Cada sirena que suena, cada evacuación preventiva, lleva consigo el aprendizaje de lo que aquí sucedió".

La semilla que germina en el lodo

"Cada vez que un joven emprende aquí, que una familia se reencuentra, que un turista llega, estamos ganándole al lodo. Nuestro renacer es la prueba de que la vida siempre puede más", dice Francisco González mientras se quiebra su voz y mira el lugar donde alguna vez estuvo su casa. Hoy, en ese mismo terreno, crece un vivero comunitario donde los jóvenes cultivan plantas nativas.

Armero no olvida. Armero transforma su dolor en raíces profundas que alimentan un nuevo amanecer.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Colombia
Armero
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Niños perdidos de Armero: el rostro de quienes fueron olvidados tras la tragedia
Los niños perdidos de Armero, una investigación de la Fundación Armando Armero.
40 años después de la tragedia de Armero, familias y sobrevivientes aún buscan a los niños desaparecidos en medio del caos y las adopciones irregulares.
Colombia
Sobreviviente de Armero documentó la búsqueda de su madre biológica
Ilustración de Jenifer de la Rosa buscando a su madre en Armero.
Tras ser adoptada luego de la tragedia de Armero, Jenifer de la Rosa transforma su búsqueda de identidad en ‘Hija del Volcán’, un documental íntimo y revelador.
Colombia
Las 25 mil muertes de Armero que pudieron evitarse
Armero errores
A 40 años de la tragedia de Armero, KienyKe hace un repaso de los errores que pudieron haberse evitado, o al menos mitigado, en este imborrable suceso.
Colombia
Jueza envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez por el crimen de Jaime Moreno
Juan Carlos Suárez Ortiz y Jaime Esteban Moreno.
La jueza 67 de garantías envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de causar la muerte del joven Jaime Esteban Moreno durante una golpiza en Bogotá.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mié, 12/11/2025 - 15:32
La ciencia no usa pronombres
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Antonio Correa
Mié, 12/11/2025 - 09:34
Colombia y Estados Unidos: entre el respeto y los “aimberos”
Antonio Correa
Robinson Castillo
Mié, 12/11/2025 - 09:13
Que se respeten los resultados
Robinson Castillo
Alejandro Toro
Lun, 10/11/2025 - 17:44
La sangre que se está derramando en Sudán
Alejandro Toro