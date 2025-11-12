Armero, la memoria que tarda en sanar, pero florece del recuerdo

Cuatro décadas después, el compromiso del Estado y la tenacidad de los sobrevivientes escriben una nueva historia. "Hoy estamos pasando de la memoria del dolor a la memoria que construye futuro", afirma Juan David Correa, Ex ministro de las Culturas, Artes y los Saberes, quien perdió familiares en la tragedia. "Cumplimos lo prometido: Armero vuelve al mapa, pero desde la vida".
Cuando el recuerdo se hace acción
En las ruinas de lo que fue el pueblo, ahora se levantan las 39 Estaciones de Memoria, un recorrido pedagógico que honra a cada una de las víctimas. El proyecto, desarrollado con el Servicio Geológico Colombiano, incluye información histórica y científica para que visitantes comprendan lo sucedido.
A pocos kilómetros, la emisora comunitaria Armero Stéreo lidera la Oraloteca de la Memoria, un archivo sonoro que preserva las voces de los sobrevivientes. "Cada nombre, cada historia cuenta. No queremos un museo del dolor, sino un espacio de vida", explica Francisco González, sobreviviente y fundador de la Fundación Armando Armero.
El turismo como puente
La Mesa de Turismo Cultural y Comunitario del norte del Tolima ha diseñado cinco rutas que integran a municipios como Honda, Mariquita y Ambalema. El circuito no solo muestra los sitios históricos, sino que permite conocer a los artesanos, agricultores y cocineras que mantienen vivas las tradiciones.
51 vendedores y guías locales fueron capacitados por el SENA en inglés y turismo responsable. "El mundo debe conocer nuestra historia, pero también nuestro renacer", comenta María González, hija de sobrevivientes y guía turística. "Cada visitante que llega es un abrazo a nuestra memoria".
Los hijos de la resiliencia
Los jóvenes armeritos han creado emprendimientos que mezclan innovación con identidad. Desde cafés especiales hasta aplicaciones digitales que cuentan la historia del municipio, demuestran que la herencia de Armero es también de fortaleza.
"Crecimos con esta historia y la transformamos en motor de creación", asegura Carlos Rodríguez, nieto de sobrevivientes y desarrollador de "Armero Virtual", un proyecto que reconstruye el pueblo mediante realidad aumentada. "No cargamos con el dolor, pero sí con la responsabilidad de mantener viva la memoria".
Prevención para el futuro
La tragedia de Armero transformó para siempre la gestión de riesgos en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano fortaleció sus sistemas de monitoreo volcánico, mientras la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desarrolló protocolos que hoy protegen a comunidades en todo el país.
"Armero nos enseñó que la gestión del riesgo es una prioridad nacional", explica Claudia Hernández, geóloga del Observatorio Vulcanológico. "Cada sirena que suena, cada evacuación preventiva, lleva consigo el aprendizaje de lo que aquí sucedió".
La semilla que germina en el lodo
"Cada vez que un joven emprende aquí, que una familia se reencuentra, que un turista llega, estamos ganándole al lodo. Nuestro renacer es la prueba de que la vida siempre puede más", dice Francisco González mientras se quiebra su voz y mira el lugar donde alguna vez estuvo su casa. Hoy, en ese mismo terreno, crece un vivero comunitario donde los jóvenes cultivan plantas nativas.
Armero no olvida. Armero transforma su dolor en raíces profundas que alimentan un nuevo amanecer.