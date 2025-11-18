Asciende a 15 el número de menores fallecidos en el bombardeo

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) ha emitido un informe detallado que consolida las víctimas mortales recibidas tras cuatro operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Militares desde finales de agosto de 2025.

El reporte, actualizado al 18 de noviembre de 2025, es de gran relevancia para la opinión pública y la administración de justicia, pues confirma el fallecimiento de 15 menores de edad en estos operativos dirigidos contra estructuras de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Le puede interesar: CNC: Cepeda primero y De la Espriella segundo en intención de voto

Consolidado de Víctimas por Operación

El Instituto ha documentado el ingreso de 40 cuerpos en total, producto de las cuatro intervenciones en los departamentos de Guaviare, Amazonas, y Arauca. A continuación, se detalla el ingreso de cuerpos a la entidad, respetando las cifras, fechas, y el estado de identificación:

Guaviare: Operación en El Retorno

La primera operación se realizó el 24 de agosto de 2025 en la vereda Nueva York del municipio El Retorno (Guaviare).

Ingreso de Cuerpos al INMLCF: 26 de agosto .

Total de Cuerpos: 8 (7 hombres, 1 mujer).

Identificación: 7 plenamente identificados , 1 aún sin identificar .

Menores de Edad: 3 (2 hombres, 1 mujer).

Amazonas: Operación en Puerto Santander

Posteriormente, tras la acción militar del 1 de octubre en Puerto Santander (Amazonas):

Ingreso de Cuerpos al INMLCF: 7 de octubre .

Total de Cuerpos: 4 (3 hombres, 1 mujer).

Identificación: Todos plenamente identificados .

Menores de Edad: 4 (todos los cuerpos correspondían a menores de edad ).

Guaviare: Operación en Calamar

La tercera intervención fue el 10 de noviembre en la vereda Itilla, municipio de Calamar (Guaviare):

Ingreso de Cuerpos al INMLCF: 12 de noviembre .

Total de Cuerpos: 20 (13 hombres, 7 mujeres).

Identificación: 16 plenamente identificados , 4 aún sin identificar .

Menores de Edad: 7 (3 hombres, 4 mujeres).

Arauca: Operación en Puerto Rondón

Finalmente, la operación del 13 de noviembre en la vereda la Esmeralda, municipio de Puerto Rondón (Arauca):

Ingreso de Cuerpos al INMLCF: 16 de noviembre .

Total de Cuerpos: 8 (3 hombres, 5 mujeres).

Identificación: 7 plenamente identificados , 1 aún sin identificar .

Menores de Edad: 1 mujer.

También le puede interesar: Tragedia en Silvania por creciente de quebrada: 1 muerto y 3 desaparecidos

Análisis Forense y Reacciones Políticas

Los análisis forenses confirmaron que 15 de las víctimas corresponden a menores de edad. El INMLCF reitera su compromiso con la independencia técnica y transparencia en apoyo a la administración de justicia y la ciudadanía.

El informe oficial se vincula a las declaraciones previas del presidente Gustavo Petro, quien, aunque manejaba la cifra de 12 “adolescentes”, enfatizó que todas las víctimas habían sido reclutadas forzosamente, señalando a ‘Iván Mordisco’ como responsable de crímenes de guerra.

En respuesta al panorama, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha solicitado una suspensión temporal de los bombardeos para garantizar el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y verificar otros operativos con posibles víctimas menores.

Sin embargo, el Gobierno Nacional ha mantenido su postura. El presidente Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defienden la continuidad de la ofensiva. El ministro Sánchez confirmó la muerte de un menor de edad en Puerto Rondón y de alias ‘Chifle’, cabecilla de la estructura E10 de ‘Mordisco’. Sánchez argumentó que limitar las capacidades del Estado para proteger a la población equivale a fortalecer a los grupos criminales.