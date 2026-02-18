El programa AvanzaTEC abrirá oficialmente su convocatoria 2026 este jueves 19 de febrero, en el marco del AvanzaTEC Fest que se realizará en la Universidad Central.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), busca fortalecer las habilidades digitales de colombianos mayores de 18 años mediante formación gratuita en áreas como Inteligencia Artificial, Programación, Ciberseguridad, Análisis de Datos y Cloud.

Certificaciones con respaldo internacional

Las certificaciones estarán respaldadas por compañías tecnológicas como Microsoft, IBM, Cisco, Oracle y Mercado Libre, entre otras.

Además, los estudiantes con mejor desempeño podrán acceder a una red de mentores especializados, talleres en habilidades blandas y visitas a instalaciones de algunas de estas compañías.

Meta de 30.000 certificados en el primer semestre

El programa inició en 2024 y se extenderá hasta finales de 2026. Para este año contempla dos ciclos de convocatoria, con una meta conjunta de 30.000 certificados durante el primer semestre.

Los cursos se desarrollarán en modalidad virtual, con una duración inferior a 160 horas y una combinación de actividades sincrónicas y asincrónicas, con el objetivo de facilitar el acceso en todo el territorio nacional y contribuir al cierre de brechas digitales.

Inscripciones abiertas hasta mayo

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 19 de febrero y se extenderán hasta el 25 de mayo. El programa está dirigido a profesionales del sector TI y de otras áreas, estudiantes, graduados de cualquier disciplina y colaboradores del sector público o privado, con o sin experiencia previa en tecnología.

A la fecha, AvanzaTEC ha certificado a 75.065 ciudadanos en el país.

La apertura oficial contará con charlas, masterclasses y un panel de alto nivel, y podrá seguirse tanto de manera presencial como virtual, con registro previo.