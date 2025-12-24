La Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) confirmó cambios de fondo en su programa ‘Crédito Beca’ tras anunciar que la promoción 2025 será la última en recibir recursos del Gobierno Nacional. A partir de 2026, la entidad operará sin financiación estatal directa, lo que abrió un amplio debate sobre el futuro de las becas para estudios de maestría y doctorado en el exterior.

Durante más de dos décadas, informó la entidad, el programa permitió que cerca de 25.000 colombianos adelantaran estudios de alto nivel en universidades del mundo, con una inversión conjunta de USD892 millones entre el Estado y Colfuturo. Sin embargo, la entidad informó que desde el próximo año iniciará una nueva etapa en la que deberá redefinir sus condiciones de operación y buscar fuentes adicionales de financiación, cuyos resultados se anunciarán en los primeros meses de 2026.

Colfuturo aseguró que quienes ya están estudiando o fueron seleccionados mantendrán intactas las condiciones vigentes y que los recursos para cumplir esos compromisos están garantizados.

Gobierno responde

Ante la controversia, la ministra de Ciencias, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, afirmó que “es falso que el Gobierno Nacional esté quitando las becas de formación de alto nivel para nuevos doctores en Colombia. En 2026, el ministerio abrirá una nueva convocatoria de Doctorados, como parte del compromiso con la ciencia, el conocimiento y el talento humano del país”.