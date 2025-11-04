Con una agenda centrada en la innovación y el conocimiento, Colombia 4.0 celebra 15 años de transformación digital, reafirmando su papel como el evento más importante del ecosistema tecnológico del país.

Este encuentro, que inició en Bogotá, reúne a expertos nacionales e internacionales, emprendedores, desarrolladores y empresas del sector en una experiencia interactiva con temáticas como inteligencia artificial, ciberseguridad, fintech, agrotech, robótica, videojuegos y marketing digital.

Durante la inauguración, la ministra TIC, Carina Murcia, propuso la creación de un Hub de Talentos Digitales, con el propósito de conectar el aprendizaje con oportunidades reales de crecimiento profesional.

“Un espacio que impulse la participación y donde más mujeres puedan liderar, innovar y transformar sus comunidades a través de la tecnología”, señaló la ministra.

El sector en cifras

El panorama tecnológico colombiano muestra un crecimiento sostenido. En 2024, el valor agregado de las TIC alcanzó los $53,6 billones, mientras que la generación de empleo superó las 406.000 personas, representando un aumento del 24,8 % frente a 2023. Estas cifras reflejan la consolidación de la economía digital como motor de desarrollo y competitividad.

Sobre el evento

Además de conferencias, talleres y una Muestra Comercial con empresas innovadoras, el evento contará con reconocidos speakers internacionales como Pablo Segura (Mercado Libre), AJ Christensen (NASA) y Jonathan Herby Bottazzi, ganador del Óscar por Flow, quienes compartirán las tendencias globales que están redefiniendo la industria tecnológica.

Colombia 4.0 cierra su edición 15 en la capital, tras recorrer 11 regiones e impactar a más de 28.000 personas, demostrando cómo la tecnología impulsa el desarrollo, la creatividad y la inclusión en todo el país.