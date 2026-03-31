Colombia ha inadmitido a más de 600 extranjeros en lo corrido de 2026

Migración Colombia reportó que, entre enero y marzo de 2026, más de 600 ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos en el país, una medida administrativa que impide su ingreso por incumplir requisitos legales o representar riesgos para la seguridad nacional.

Esta decisión se toma en los Puestos de Control Migratorio cuando se detectan irregularidades en la documentación, inconsistencias en la entrevista de ingreso o alertas de seguridad. Según la entidad, se trata de un procedimiento recurrente que busca garantizar el orden y la protección tanto de ciudadanos colombianos como de visitantes.

Principales causas de inadmisión

Entre las razones más frecuentes para negar el ingreso al país, se destacan 153 casos relacionados con riesgos para la soberanía nacional o la convivencia ciudadana. A esto se suman 133 extranjeros que no presentaron la visa requerida y 104 que carecían de la documentación exigida.

Asimismo, 89 personas fueron inadmitidas por suministrar información falsa o intentar engañar a las autoridades migratorias durante el proceso de ingreso. También se registraron 34 casos con antecedentes judiciales, 26 sin tiquete de salida, y 16 que incurrieron en comportamientos irrespetuosos o agresivos contra funcionarios o personal de seguridad.

Otros motivos incluyen la detección de documentos falsos, registros en organismos de inteligencia, incumplimiento de sanciones previas y diversas causales adicionales contempladas en la normativa vigente.

Aeropuertos concentran la mayoría de casos

Los principales puntos de inadmisión en 2026 han sido los aeropuertos internacionales. El aeropuerto El Dorado, en Bogotá, lidera la lista con 296 casos, seguido por el José María Córdova en Medellín con 121, y el Rafael Núñez en Cartagena con 59.

También se reportaron inadmisiones en el Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, y el Ernesto Cortissoz, en Barranquilla. En pasos terrestres, los casos se concentraron en Rumichaca (Ipiales), Simón Bolívar (Cúcuta) y Paraguachón (La Guajira).

Nacionalidades y contexto migratorio

Las principales nacionalidades de los extranjeros inadmitidos provienen de Estados Unidos (76 casos), República Dominicana (64), Ecuador (55), Venezuela (52) y México (47), entre otros.

El aumento en estas cifras se da en un contexto en el que Colombia se consolidó en 2025 como uno de los destinos más atractivos de América Latina, gracias al crecimiento del turismo, la conectividad aérea y su oferta cultural. Sin embargo, las autoridades insisten en que el país mantiene controles estrictos para evitar riesgos y usos indebidos del territorio.

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Control migratorio y protección de menores

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que así como los colombianos deben cumplir las normas en el exterior, los extranjeros también están obligados a acatar la Constitución y las leyes del país.

Entre 2016 y 2026, la entidad ha inadmitido 471 extranjeros vinculados a alertas por explotación sexual comercial de menores, en coordinación con organismos de seguridad nacionales e internacionales.

De acuerdo con el Decreto 2136 de 2021, las autoridades migratorias pueden negar el ingreso a cualquier extranjero que incurra en las causales establecidas por la ley, ordenando su retorno inmediato sin posibilidad de recursos adicionales, como parte de las medidas para salvaguardar la seguridad nacional.