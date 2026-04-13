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MinDefensa denuncia la muerte de un colombiano en la frontera con Perú

Lun, 13/04/2026 - 15:43
Un ciudadano colombiano murió tras disparos de una unidad fluvial peruana en el río Putumayo. Autoridades piden esclarecer lo ocurrido.
MinDefensa, Pedro Sánchez
Créditos:
X @MinDefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció un grave incidente ocurrido en el río Putumayo que dejó un ciudadano colombiano muerto tras un operativo de la Marina de Guerra del Perú.

Según explicó el funcionario, los hechos se registraron el domingo 12 de abril hacia las 9:00 p.m., a la altura de Marandúa, en el departamento del Amazonas, frente a la población de El Estrecho, en Perú.

De acuerdo con la información oficial, una unidad fluvial peruana que realizaba labores de patrullaje detectó dos embarcaciones, una lancha y un remesero. Durante el procedimiento se presentaron disparos.

Como consecuencia, falleció el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años, propietario de la embarcación de carga. Además, uno de sus hijos resultó herido y recibe atención médica en territorio peruano. Otros dos tripulantes fueron detenidos por las autoridades de ese país.

Comisión binacional para esclarecer los hechos

El ministro Sánchez aseguró que desde las primeras horas se estableció comunicación con la Marina de Guerra del Perú, así como con su homólogo peruano, con quien acordó una serie de acciones conjuntas.

Entre ellas, priorizar la atención médica del ciudadano herido, brindar cooperación para facilitar la actuación de las autoridades judiciales y activar los canales diplomáticos para conformar una comisión binacional.

“Actuamos con responsabilidad, transparencia y respeto por la soberanía, con un objetivo claro: proteger la vida, garantizar la verdad y la justicia”, señaló el ministro.

Las autoridades de ambos países avanzan en la coordinación de esta comisión, que estará integrada por instancias judiciales y militares, con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades en este caso.

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