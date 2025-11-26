Colombia estrenó oficialmente Colombiar 4 Generaciones, la segunda temporada del docureality de turismo que renovó la forma de narrar los viajes en el país. El programa, que se emite a las 8:30 p.m. de lunes a domingo en los siete canales regionales, marcó el inicio de una travesía que conecta generaciones, territorios y formas diversas de vivir la riqueza cultural y natural del país.

Esta edición reúne a 14 colombiajeros seleccionados entre más de 3.000 inscritos en la convocatoria nacional, quienes fueron escogidos tras jornadas presenciales y audiciones virtuales que garantizaron la participación de aspirantes de todas las regiones. Organizados en siete duplas, recorrerán más de 20 departamentos y vivirán 63 experiencias turísticas, desde paisajes icónicos hasta tradiciones locales.

El programa, impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de Fontur y Canal Trece, apuesta por una narrativa intergeneracional que muestra cómo viajar también significa conectar historias, saberes y miradas distintas sobre Colombia.

Su formato transmedia, que integra televisión, contenidos digitales, música original y activaciones en territorio, permitirá que las audiencias se involucren en tiempo real. Los espectadores podrán votar por sus duplas favoritas y conocer el detrás de cámaras a través de las plataformas digitales de Canal Trece.

Con 25 capítulos al aire, Colombiar 4 Generaciones reafirma el éxito alcanzado en su primera temporada, reconocida nacional e internacionalmente por su innovación audiovisual con premios como los India Catalina y galardones en Los Ángeles. Esta nueva entrega fortalece la narrativa de “Colombia, el País de la Belleza” y destaca el papel de la televisión pública en llevar contenidos culturales y de calidad a millones de hogares.