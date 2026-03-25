¿Cómo agilizar su paso por Migración en aeropuertos en Semana Santa?

Con la llegada de la temporada de Semana Santa, entre el 27 de marzo y el 6 de abril, miles de viajeros se movilizarán por los principales aeropuertos del país. Ante este aumento en el flujo de pasajeros, Migración Colombia reiteró una serie de recomendaciones para facilitar el paso por los controles migratorios y evitar contratiempos.

Uno de los principales llamados es a la planeación anticipada. Las autoridades recomiendan a los viajeros llegar con al menos tres horas de anticipación a vuelos internacionales, especialmente en temporadas de alta demanda, cuando los tiempos de espera pueden incrementarse.

Además, es fundamental verificar con antelación los documentos de viaje. Los ciudadanos colombianos deben contar con pasaporte vigente y, si aplica, con visa o permisos requeridos por el país de destino. En el caso de menores de edad, se exige presentar autorización de salida autenticada por el padre, madre o acudiente que no viaje con ellos.

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Herramientas digitales que reducen filas

Migración Colombia destacó que la tecnología se ha convertido en un aliado clave para agilizar los procesos en los aeropuertos. Entre las principales herramientas disponibles está el sistema CheckMig, que permite a los viajeros diligenciar de manera anticipada la información de su viaje.

Este formulario puede completarse entre 72 horas y una hora antes del vuelo, lo que facilita el flujo en los puestos de control y reduce los tiempos de atención.

Otra opción es Biomig, un sistema de control biométrico que permite validar la identidad del viajero en cuestión de segundos, sin necesidad de hacer fila. Este servicio es gratuito y está disponible en varios aeropuertos internacionales del país, así como en el puesto de control terrestre de Rumichaca.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que Biomig no está habilitado para la salida de menores de edad como medida de protección, por lo que en estos casos el control debe hacerse de manera presencial.

Recomendaciones para viajeros nacionales y extranjeros

Las autoridades también recordaron que los ciudadanos extranjeros deben contar con pasaporte vigente y cumplir con el tiempo de permanencia autorizado en el país al momento de su salida.

Asimismo, se insiste en la importancia de suministrar información veraz durante el proceso migratorio y atender de manera oportuna las preguntas de los oficiales, lo que contribuye a un procedimiento más ágil y ordenado.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, señaló que el uso de herramientas digitales y la preparación previa son determinantes para mejorar la experiencia de los viajeros.

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Una temporada de alta movilidad

Durante Semana Santa, el incremento en el número de viajeros puede generar congestión en los aeropuertos, por lo que seguir estas recomendaciones no solo facilita el proceso individual, sino que también contribuye a un flujo más eficiente para todos los usuarios.

Migración Colombia reiteró su compromiso con garantizar una migración segura, ordenada y eficiente, e invitó a los ciudadanos a planear sus viajes con tiempo, hacer uso de los canales digitales y cumplir con los requisitos establecidos.

De esta manera, los viajeros podrán evitar retrasos innecesarios y tener una experiencia más ágil en los controles migratorios durante una de las temporadas de mayor movimiento del año.