Fiscalía confirmó que ‘Zarco Aldinever’ está vivo

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, confirmó que José Manuel Sierra Sabogal, conocido con el alias de ‘Zarco Aldinever’, señalado como uno de los principales responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se encuentra con vida y es objeto de búsqueda por parte de las autoridades.

“Para nosotros, el ‘Zarco Aldinever’ está vivo”, afirmó la jefe del ente acusador, al tiempo que desmintió versiones que circulaban sobre su supuesta muerte. Según explicó, no existe evidencia que respalde la hipótesis de que este cabecilla hubiera sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como se había señalado previamente en distintos reportes.

“Ese es un rumor y tan es así que se solicitó y se expidió la orden de captura en su contra”, agregó Camargo, quien reiteró que el proceso judicial avanza con base en pruebas verificadas dentro de la investigación.

El nombre de ‘Zarco Aldinever’ ha cobrado relevancia en las últimas semanas tras las declaraciones de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, quien fue condenado a 22 años y 4 meses de prisión y confesó su participación en el crimen. Según su testimonio, fue este cabecilla de la denominada ‘Segunda Marquetalia’ quien dio la orden de ejecutar el asesinato desde un punto no especificado en la frontera con Venezuela.

De acuerdo con la versión entregada a la Fiscalía, el contacto inicial se dio a través de Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, quien le propuso participar en actividades criminales con alta remuneración. Posteriormente, ‘El Viejo’ viajó a la zona de frontera, donde se reunió con ‘Zarco Aldinever’, identificado como uno de los hombres de confianza de alias ‘Iván Márquez’.

En ese encuentro, según la confesión, se definió como objetivo al senador Uribe Turbay y se acordó la ejecución del plan criminal. A partir de ese momento, se iniciaron labores de seguimiento a la víctima, incluyendo la asistencia a eventos públicos para identificar sus rutinas y condiciones de seguridad.

La fiscal del caso, Elcy Reyes, explicó que el atentado fue resultado de una operación coordinada, en la que participaron varias personas encargadas de la logística, el seguimiento y la ejecución. El ataque, según detalló, se planeó utilizando armas de fuego modificadas para aumentar su capacidad letal, así como vehículos y motocicletas para facilitar la huida.

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Uno de los elementos clave en la investigación es el uso de herramientas digitales para coordinar el crimen. Las autoridades establecieron que los implicados utilizaban un grupo de WhatsApp denominado “Plata o Plomo” para comunicarse y organizar los movimientos previos al atentado.

Incluso, se conoció que hubo un intento fallido de ejecutar el ataque en el barrio Villa Amalia, pero el senador no asistió al lugar. Finalmente, el crimen se perpetró en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Cabe recordar que en 2025 se había informado sobre la supuesta muerte de ‘Zarco Aldinever’ en territorio venezolano, en medio de disputas con el ELN por el control de rutas del narcotráfico. Sin embargo, la Fiscalía descartó esta versión y aseguró que el señalado cabecilla sigue con vida.

Con esta confirmación, las autoridades refuerzan la búsqueda de uno de los principales señalados de ordenar un crimen que marcó profundamente el panorama político del país y cuya investigación continúa en curso.