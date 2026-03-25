Detienen en Cota a ciudadano español acusado de abuso sexual

Un operativo de control migratorio en el municipio de Cota terminó con la captura de un ciudadano español que era requerido por la Interpol mediante circular roja por el delito continuado de abuso sexual contra una menor de 13 años.

La ubicación del hombre fue posible gracias a una alerta generada en los sistemas de la Regional Andina de Migración Colombia, lo que activó de inmediato los protocolos de verificación.

Le puede interesar: Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas salen de Caracol TV tras denuncias de acoso

De acuerdo con la información oficial, el extranjero llevaba más de tres años en el país sin regularizar su situación migratoria. Durante ese tiempo, trabajaba como ingeniero en una empresa del sector industrial en Siberia, zona cercana al lugar donde finalmente fue encontrado.

Las autoridades también establecieron que residía en el mismo sector, lo que facilitó su localización y permitió adelantar el procedimiento sin contratiempos.

Tras confirmar la vigencia de la orden internacional, la oficina de Interpol Colombia asumió el caso y avanzó en los trámites judiciales y administrativos correspondientes, en el marco de la cooperación entre países.

El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes mientras se define su situación jurídica.

Controles migratorios dejan más de 40 alertas en 2026

En lo corrido de este año, Migración Colombia ha identificado más de 40 alertas por infracciones migratorias y requerimientos judiciales en su jurisdicción, que incluye Bogotá y varios departamentos del centro del país.

También le puede interesar: Triple homicidio en Bosa: asesinan a mujer y sus dos hijas dentro de su casa

Estas acciones han permitido ejecutar capturas y reforzar las estrategias contra el delito transnacional.

Desde la entidad se reiteró que los operativos se han intensificado, especialmente en Bogotá, en localidades como Kennedy, Engativá, Chapinero, Los Mártires y Santa Fe.

La directora general, Gloria Esperanza Arriero, destacó que estas intervenciones buscan proteger a niños, niñas y adolescentes, así como prevenir delitos como la trata de personas, alineados con las directrices del Gobierno nacional.