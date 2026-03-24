Triple homicidio en Bosa: asesinan a mujer y sus dos hijas dentro de su casa

Un hecho de extrema violencia en Bogotá mantiene en alerta a las autoridades tras el asesinato de tres mujeres dentro de una vivienda en la localidad de Bosa, ocurrido en la mañana de este 24 de marzo.

Las víctimas, que pertenecían a la misma familia, fueron halladas sin vida en una residencia del barrio Atalayas, generando conmoción entre vecinos del sector, quienes aún intentan entender lo sucedido.

La emergencia fue conocida luego de que un familiar alertara a través de la línea 123 sobre la ausencia de las mujeres. La llamada, realizada en horas de la mañana, activó la respuesta inmediata de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Al llegar al lugar, los uniformados requirieron apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos para poder ingresar al inmueble. Una vez dentro, se encontraron con los cuerpos sin vida de las tres víctimas.

Quiénes eran las víctimas del triple homicidio

De acuerdo con el reporte preliminar, se trata de una mujer de 42 años y dos jóvenes de 20 y 17 años, quienes conformaban el mismo núcleo familiar.

Las autoridades indicaron que las tres habrían sido atacadas con arma cortopunzante dentro de la vivienda.

En el lugar también fue encontrado el presunto responsable del crimen, identificado como la pareja sentimental de la mujer y padrastro de las jóvenes.

Según confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, el hombre fue capturado de inmediato, pero tuvo que ser trasladado a un centro médico tras presentar un posible intento de envenenamiento.

Una vez reciba atención, quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá el proceso judicial.

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La Sijín adelanta los actos urgentes para esclarecer las circunstancias de este triple homicidio en Bogotá, mientras la zona permanece acordonada y bajo custodia policial.

Habitantes del sector se han concentrado en los alrededores de la vivienda, impactados por un crimen que vuelve a poner en evidencia los episodios de violencia intrafamiliar en la ciudad.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar los móviles del ataque.