La Policía Nacional reforzó las recomendaciones para prevenir delitos como la extorsión y el secuestro tipo ‘paseo millonario’, una modalidad que sigue afectando a ciudadanos en distintas ciudades del país.

A través del Gaula, las autoridades insistieron en que la denuncia oportuna y la recolección de pruebas son fundamentales para combatir estas estructuras criminales.

El coronel Edgar Correa, director de Antisecuestro y Extorsión, señaló que “conservar pruebas como pantallazos, audios o videos y denunciar de manera inmediata permite avanzar en las investigaciones”.

Modalidades de extorsión más frecuentes

Las autoridades identificaron cuatro formas principales de extorsión en el país. Entre ellas, la suplantación de grupos armados ilegales, en la que delincuentes intimidan a las víctimas haciéndose pasar por cabecillas.

También se presenta la suplantación de familiares o autoridades. En estos casos, los criminales simulan accidentes o capturas para exigir dinero.

Otra modalidad es el falso servicio, donde citan a la víctima y luego la intimidan para obtener pagos. A esto se suma la extorsión con contenido íntimo, obtenida mediante engaños o acceso a dispositivos.

Frente a estas situaciones, la recomendación es clara: colgar de inmediato, no entregar información ni dinero y comunicarse con la línea 165 del Gaula.

¿Cómo prevenir el ‘paseo millonario’?

El secuestro tipo ‘paseo millonario’ continúa presentándose, especialmente en contextos de movilidad urbana. Según las investigaciones, afecta principalmente a hombres.

Para reducir riesgos, la Policía recomienda solicitar transporte mediante aplicaciones autorizadas y compartir en tiempo real la ubicación y los datos del vehículo.

Asimismo, es clave estar alerta ante cambios de ruta injustificados y evitar suministrar información personal o financiera durante el trayecto.

En caso de ser víctima, la prioridad es proteger la vida. Las autoridades recomiendan mantener la calma, no confrontar a los delincuentes y denunciar inmediatamente una vez se recupere la libertad.

La Policía reiteró su compromiso de trabajar con autoridades judiciales y Fuerzas Militares para enfrentar estos delitos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.