La Registraduría Nacional aclaró que los ciudadanos no podrán cambiar su puesto de votación para la segunda vuelta presidencial. La entidad recordó que el censo electoral será el mismo de la primera vuelta y que no hay nuevas inscripciones habilitadas.

No habrá cambio de puesto para segunda vuelta

Los ciudadanos que voten en la segunda vuelta presidencial deberán hacerlo en el mismo puesto asignado para la primera vuelta. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que no se están realizando nuevas inscripciones de cédulas ni cambios de lugar de votación para esta jornada.

La aclaración se da antes de la votación prevista para el 21 de junio, fecha en la que los colombianos volverán a las urnas para elegir presidente de la República. Según la entidad electoral, el censo electoral que se usará será el mismo de la primera vuelta, realizada el 31 de mayo.

Esto significa que quienes ya tienen un puesto asignado no podrán modificarlo en los días previos a la nueva jornada. El trámite para inscripción de cédulas o cambio de puesto estuvo habilitado hasta el 31 de marzo de 2026, plazo establecido para consolidar la base de votantes de las elecciones presidenciales.

En la práctica, la regla afecta a quienes cambiaron de ciudad, localidad o lugar de residencia después de esa fecha, así como a quienes esperaban ajustar su puesto entre la primera y la segunda vuelta. Para esta elección, la única opción es consultar el sitio asignado y acudir a ese lugar el día de la votación.

¿Dónde consultar el lugar de votación?

La Registraduría recordó que los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en los canales oficiales de la entidad. Entre ellos están la aplicación aVotar, el chatbot institucional y la página web de la Registraduría, en la opción de consulta de lugar de votación.

La entidad también alertó por correos electrónicos falsos que anuncian supuestos cambios de puesto para la segunda vuelta presidencial. Estos mensajes no corresponden a comunicaciones oficiales y, según la Registraduría, buscan suplantar a la entidad electoral.

Por eso, la recomendación es no abrir enlaces incluidos en correos sospechosos ni entregar información personal por canales no verificados. Las comunicaciones oficiales de la Registraduría deben provenir de dominios institucionales asociados a la entidad.

En Bogotá, según la información difundida por el Distrito con base en datos de la Registraduría, hay 6.076.599 personas habilitadas para votar en las elecciones presidenciales de 2026. La capital cuenta con 1.083 puestos de votación y 17.262 mesas distribuidas en las 20 localidades.

De cara a la segunda vuelta, el paso inmediato para los ciudadanos es verificar con anticipación su puesto y mesa de votación. La regla central es clara: no habrá cambio de puesto, no hay nuevas inscripciones y la jornada se votará con el mismo censo definido para la primera vuelta.