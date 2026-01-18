Un juez penal de conocimiento de Santa Marta condenó a 24 años de prisión a Édgar Ariel Córdoba Trujillo, alias 5-7 o Samuel, señalado cabecilla de una estructura armada del Clan del Golfo, por ordenar 30 homicidios en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, informó la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, Córdoba Trujillo aceptó mediante preacuerdo haber impartido las órdenes criminales por cadena de mando, entre febrero y junio de 2022, en medio de una ofensiva armada que se extendió por varios departamentos del país.

Según la Fiscalía, estas acciones violentas correspondieron a una retaliación del grupo armado ilegal tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', máximo jefe del Clan del Golfo.

El ente acusador detalló que varias de las víctimas eran civiles, quienes fueron atacados por no acatar órdenes del grupo criminal, como cerrar sus negocios, pagar extorsiones o abandonar determinadas zonas.

Uno de los hechos más graves ocurrió el 6 de mayo de 2022 sobre la Ruta del Sol, a la altura del municipio de El Copey, Cesar, donde integrantes del Clan del Golfo dispararon contra varios vehículos de carga, causando la muerte de un conductor de tractomula.

Ese mismo día, en Pivijay, Magdalena, dos comerciantes que mantenían abierto un local de abarrotes fueron abordados por hombres armados y asesinados a disparos, según el material probatorio presentado por la Fiscalía.

Por estos hechos, el juez condenó a Córdoba Trujillo por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas, además de fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, uso de municiones de las Fuerzas Armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias y uso ilícito de redes de comunicación.