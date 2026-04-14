En medio de un contexto económico marcado por la volatilidad y el aumento en las tasas de interés, los Certificados de Depósito a Término (CDT) vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorradores en Colombia.

De acuerdo con Omar Casas, gerente general de MejorCDT, este es un producto financiero mediante el cual una persona le presta dinero a una entidad bancaria por un tiempo determinado, a cambio de una rentabilidad previamente acordada. En términos simples, “es como prestarle plata a un banco, que luego devuelve el dinero con intereses en un plazo definido”.

Actualmente, este tipo de inversión puede abrirse desde montos bajos, incluso desde $50.000, y a plazos que van desde 30 días hasta varios años, dependiendo de la entidad financiera.

Suben las tasas y crece el atractivo

Uno de los factores que impulsa el interés por los CDT es el aumento reciente en las tasas de interés. El Banco de la República ha elevado su tasa de intervención hasta 11,25%, lo que ha generado un efecto directo en la rentabilidad de estos productos.

Según Casas, “si la tasa del Banco de la República sube, lo más probable es que las tasas de CDT también lo hagan”. De hecho, mientras hace unos meses los CDT ofrecían retornos cercanos al 9% o 10%, actualmente algunos superan el 13% efectivo anual, dependiendo del plazo.

Este escenario favorece a quienes buscan alternativas de inversión seguras, especialmente en momentos de incertidumbre global. A diferencia de otros instrumentos como acciones o bolsa de valores, los CDT permiten conocer desde el inicio cuánto se ganará y en qué plazo.

¿Qué tener en cuenta antes de invertir?

Antes de abrir un CDT, es clave definir el plazo de inversión y comparar las tasas entre diferentes entidades. En Colombia, más de 30 instituciones financieras ofrecen este producto, y las condiciones pueden variar significativamente.

También es importante considerar la liquidez, es decir, cuándo se necesitará el dinero. “Hay personas que requieren flujo constante, mientras otras pueden dejar el dinero a largo plazo para maximizar la rentabilidad”, explicó Casas.

Otro aspecto relevante es la seguridad. Los CDT están respaldados por el seguro de depósitos de Fogafin, que cubre hasta $50.000.000 por persona y entidad en caso de problemas con el banco.

Además, tanto personas naturales como jurídicas pueden acceder a este producto, incluso menores de edad con un titular autorizado.

En un entorno donde las tasas continúan al alza y la incertidumbre persiste, los expertos coinciden en que los CDT se consolidan como una opción sólida para proteger y hacer crecer el dinero de forma predecible.